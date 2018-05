Marktplatz: Traktor-Oldi sucht neuen Fahrer

Seit genau 50 Jahren hat der knallgrüne und 15 PS starke Deutz-Traktor auf dem Hof von Heinrich Paar in Löhlbach nun schon dasselbe grüne Kennzeichen: FKB-CS 36.

Im Jahr 1968 hatte der nebenberufliche Landwirt den Trecker im knapp 30 Kilometer entfernten Fritzlar im benachbarten Schwalm-Eder-Kreis gekauft – damals noch mit Pflug und Mähwerk. Ein halbes Jahrhundert ist das nun schon her.

Wegen des damaligen Umzugs musste der Bulldog bei der Zulassungsstelle des Landkreises Frankenberg aber umgemeldet und neu zugelassen werden – den Trecker gibt es immer noch, der Pflug und das Mähwerk sind aber längst Vergangenheit.

Jetzt will Heinrich Paar den Deutz verkaufen. Der Grund liegt auf der Hand: „In einigen Monaten werde ich 80 Jahre alt“, erzählt der gebürtige Löhlbacher: „Da wird es Zeit, kürzerzutreten. Deshalb will ich den Trecker jetzt abgeben.“ Auch eine Preisvorstellung hat er schon: 3900 Euro – und zwar einschließlich dem einachsigen Kastenanhänger.

Der „CS 36“ ist ein richtiger Oldtimer. Mit dem Baujahr 1952 und inzwischen 66 Jahren auf dem Buckel, hat der kleine Trecker inzwischen einige kleine Beulen und Macken in der Karosserie – aber die machen das Fahrzeug gerade so reizvoll, charmant und sympathisch. Schließlich gehen annähernd 70 Jahre an keinem so ganz spurlos vorbei – auch nicht an dem Deutz von Heinrich Paar. Bis 2019 hat der Trecker noch TÜV.

Ältester Bulldog des Ortes

Lange Jahre nutzte der 79-Jährige seinen Deutz in seiner kleinen Landwirtschaft. Ein halbes Hektar Land musste er bewirtschaften, den Trecker setzte er dabei vornehmlich zum Entsorgen der Gartenabfälle und zum Abholen von Brennholz im Wald ein. Viele Kilometer kamen bei diesen Fahrten nicht zusammen. Den Ölwechsel machte Heinrich Paar meistens selbst. „Der Deutz ist ein richtiges Liebhaberstück, der Deutz ist der älteste Trecker in Löhlbach“, erzählt der frühere Krankenpfleger in der forensischen Psychiatrie im benachbarten Haina-Kloster: „In den zurückliegenden Jahren habe ich viel Herzblut in den Traktor gesteckt“, sagt Heinrich Paar: „Der Verkauf tut mir richtig leid, aber von meinen Nachkommen hat keiner Verwendung dafür.“ Es ist ein Verkauf mit einem weinenden und einem lachenden Auge, in dem Verkauf steckt auch ein Stück Wehmut.

Besonders gerne erinnert sich Paar an die Festumzüge in Löhlbach zurück – beispielsweise beim Jubiläum des Gesangvereins oder beim örtlichen Schützenfest. Da war er im Festzug immer dabei – immer mit seinem frischgrünen Deutz. Und häufig war sein Deutz die ganz besondere Attraktion im Umzug: „Da schauen die Leute nach.“ Die längste Tour mit dem Trecker machte Heinrich Paar zum TÜV nach Gemünden – 15 Kilometer hin und 15 Kilometer zurück. Aber das ist schon lange her.

Mitunter durfte auch Dackel Lumpi auf dem Deutz mitfahren: „Der Hund war ganz verrückt danach. Wenn ich mit dem Trecker durchs Dorf fuhr, erkannte Lumpi den Deutz schon von Weitem nur am Klang des Motors. Und dann wedelte er immer kräftig mit dem Schwänzchen.“

Bald wird es den 20 Stundenkilometer schnellen Deutz im Hause Paar aber nicht mehr geben.

Von Gerhard Meiser