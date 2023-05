Matthias Pfalzgraf ist neuer Schützenkönig von Rengershausen

Von: Gerhard Meiser

Gratulation: Nach dem goldenen Schuss von Matthias Schreck waren (von links) Marvin Schreck und Kontrahent Christian Neidhardt die ersten Gratulanten des neuen Schützenkönigs von Rengershausen. © Meiser, Gerhard

Nach spannendem Vogelschießen beim Rengershäuser Schützenfest wurde Matthias Pfalzgraf Schützenkönig.

Rengershausen – Königsschießen bei Kaiserwetter am Pfingstmontag in Frankenberg-Rengershausen. Und was für eins! Es war riesig spannend. Um 11.07 Uhr gab der bis dahin regierende Schützenkönig Dr. Marcus Diedrich den ersten Schuss ab, bis zum „goldenen Treffer“ dauerte es dann sage und schreibe drei Stunden und drei Minuten.

Mehr als 300 Besucher am Schützenhaus fieberten mit. Erst um 14.10 Uhr landete Matthias Pfalzgraf mit dem 410. Schuss den Volltreffer. Bis dahin hatte das Gewehr keine Pause.

„Ein Pfalzgraf ist unser König“, jubelten die Rengershäuser Schützenfans und ließen ihren neuen Regenten hochleben. Bis zum finalen Schuss hatte sich Pfalzgraf mit Christian Neidhardt einen atemberaubenden Zweikampf geliefert. Das Holz splitterte, aber der Vogel auf dem knapp zehn Meter hohen Turm war äußerst zäh. Aus dem anfänglichen Dreikampf um Amt und Würde war Jochen Finger schon einige Runden vorher ausgestiegen.

Vor einem Jahr hatten Pfalzgraf, Neidhardt und Finger schon einmal bis zum Ende um den Königstitel gestritten, seinerzeit war aber Markus Diedrich der lachende Vierte und holte letztlich den von Norbert Oberlies gebauten hölzernen Vogel mit dem 325. Schuss von der Stange. „Es war heute ein Königsschießen, wie man es sich wünscht, spannender konnte es nicht sein“, gratulierten die Vorsitzenden Frank Hunold und Sascha Weisker.

Die Moderation des Schützenwettkampfs hatten Lasse Dornseif und Tobias Maurer übernommen. Der Schützenverein Rengershausen hat aktuell 110 Mitglieder.

Die Wahl der Schützenkönigin war für den 40 Jahre alten Matthias Pfalzgraf reine Formsache. Er erwählte seine Lebensgefährtin Annika Seibel aus. Die 40-Jährige strahlte mit der Sonne um die Wette. Schon am Nachmittag erfolgte die feierliche Umkrönung: Unter Beifall gaben Dr. Marcus Diedrich und Ehefrau Judith Amt und Würden an ihre Nachfolger Matthias Pfalzgraf und Annika Seibel ab. Der Musikverein Oberschledorn spielte dabei die deutsche Nationalhymne und das traditionelle Schützenlied „Ich bete an die Macht der Liebe“. Die Reihe der Gratulanten war lang - darunter auch viele Schützenkameraden aus befreundeten Vereinen. Anschließend folgte der traditionelle Königstanz in der Schützenhalle.

Bei bestem Wetter wurde drei Tage lang das Schützenfest in Rengershausen gefeiert. Schon am Samstagabend standen Ehrungen langjähriger und verdienter Schützenbrüder durch Zweiten Vorsitzenden Sascha Weisker in der Schützenhalle auf dem Programm.

Er ehrte Christian Neidhardt und Tobias Maurer für 25-jährige Vereinszugehörigkeit, für 40 Jahre Harald Nehm ausgezeichnet, zum Ehrenmitglied wurde Berthold Böhme ernannt. Nehm und Böhme konnten an dem Ehrungsabend allerdings nicht teilnehmen. (Gerhard Meiser)