Mehrkosten in Millionenhöhe für Kommunen und den Landkreis

Von: Julia Janzen

Mehr Geld bekommen die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst ab diesem Monat. © Jens Kalaene/dpa

Für Beschäftigte im öffentlichen Dienst gibt es mehr Geld, seit Juni profitieren davon in Deutschland rund 2,5 Millionen Menschen. Im Landkreis gibt es für mehrere Tausend Mitarbeiter von Kommunen und Landkreis ein Plus. Städte und Kreisverwaltung rechnen mit teils deutlichen Mehrkosten, begrüßen dennoch die Anpassung.

Waldeck-Frankenberg - „Für den Landkreis Waldeck-Frankenberg bedeutet das in 2023 etwa zwei Millionen Euro an Mehrkosten bei rund 1100 Beschäftigten“, sagt Ann-Katrin Heimbuchner, Pressereferentin des Landkreises. Durch die geplante Erhöhung der Tarifentgelte sei ab dem Jahr 2024 zudem mit einer Kostensteigerung zu rechnen, „sodass sich die Personalmehrkosten dann auf mehr als drei Millionen Euro jährlich belaufen werden.“ Laut Landrat Jürgen van der Horst stelle das die Kreisverwaltung „vor eine finanztechnische Herausforderung hinsichtlich der kommenden Haushaltsplanung. Die Einigung ist aber zugleich eine faire Vereinbarung, die richtig ist und wichtig für die Beschäftigten der Kreisverwaltung, die hier einen sehr guten und engagierten Job leisten.“

Bei der Stadt Korbach profitieren 411 Mitarbeiter der Stadtverwaltung und anhängigen Betrieben, zudem die etwa 780 Beschäftigten von Krankenhaus und Altenheim, sagt Bürgermeister Klaus Friedrich. Im städtischen Haushalt sei bereits eine Tarifsteigerung über rund 600 000 Euro einkalkuliert gewesen. „Dies ist nicht komplett auskömmlich. Die Differenz kann aber durch Einsparungen kompensiert werden“, so Friedrich.

Für das Stadtkrankenhaus und das Alten- und Pflegeheim werden voraussichtlich Mehrkosten in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro entstehen. Eine genaue Bezifferung sei noch nicht möglich, da ein Abschluss mit der Ärztegewerkschaft Marburger Bund aussteht. „Ein Ausgleich ist an dieser Stelle nicht gegeben. Hier sind die Mehrkosten nicht über eine Refinanzierung durch die Krankenkassen auszugleichen oder durch Einsparungen zu kompensieren“, so Klaus Friedrich.

Auch der Korbacher Bürgermeister bewertet die Einigung trotz „enormer finanzieller Belastung“ als einen wichtigen Schritt, um „den kommunalen öffentlichen Dienst auch weiterhin attraktiv“ für die Mitarbeiter zu gestalten.

Beamte, die im öffentlichen Dienst arbeiten, profitieren nicht von der aktuellen Erhöhung.

Die Eckpunkte des Tarifabschlusses

Zunächst sollen Einmalzahlungen von insgesamt 3000 Euro die Auswirkungen der Inflation dämpfen. Die ersten 1240 Euro daraus gibt es im Juni. Ab Juli und bis Februar 2024 sollen dann monatlich je 220 Euro fließen. Ab März 2024 erhalten die Mitarbeiter laut Vereinbarung dann als weiteres Plus einen Sockelbetrag von monatlich 200 Euro brutto sowie eine anschließende Erhöhung von 5,5 Prozent, mindestens aber 340 Euro brutto mehr. jj/dpa