Schauspielerpaar Christine Sommer und Martin Brambach liest in Bergheim aus alten Liebesbriefen

„Mein Alles – Sonne meines Lebens“

+ © Sabine Degenhardt Zu den Liebesbriefen die passenden Lieder: Schauspieler Martin Brambach an der Gitarre. © Sabine Degenhardt

Leicht und beschwingt betreten Christine Sommer und Martin Brambach die Martinskirche in Edertal-Bergheim zu einer besonderen Lesung.

Edertal-Bergheim – Räumlich getrennt voneinander nehmen die Schauspieler im Altarraum Platz, und schon greift Brambach zur Gitarre und singt über die Liebe. Die Liebe, in all ihren Facetten, verewigt in jahrhundertealten Liebesbriefen, spielte an diesem Abend nicht nur die größte, sondern die einzige Rolle.

Aus Briefen von Kaiserin Sissi und Kurt Tucholsky

Der Inhalt dieser Liebesbriefe erwacht zu einer ganz besonderen Lebendigkeit. Unter dem Titel „Diese einsamen Nächte“ werden sie ausdrucksstark vorgetragen von dem Ehepaar Christine Sommer und Martin Brambach und durchweg mit deren schauspielerischem Können versehen.

Die Zuschauer hören Auszüge aus Briefen von Kaiserin Sissi an Ludwig II., von Josephine an Napoleon oder Kurt Tucholsky an seine Geliebte. Der schriftliche Ausdruck von Liebe, Schmerz und Tod sowie eine treffende und klare Sprache aus der jeweiligen Zeit begeistern die Zuhörer in der voll besetzten Kirche. Immer wieder spenden sie Applaus.

Sommer und Brambach wechseln sich ab, während Sommer die Briefe der Frauen liest, zitiert Brambach mit voller Inbrunst die Briefe der Männer. Ein eindrucksvolles Zusammenspiel, nicht zuletzt bei dem Duett von „Something stupid“, das beide gemeinsam singen und sich beim letzten „I love you“ verliebt in die Augen schauten.

+ „Mein Hyazinthenbeet, mein liebstes Herz“: Christine Sommer bei der Lesung in der Bergheimer Kirche. © Sabine Degenhardt

„Mein Hyazinthenbeet, mein liebstes Herz“

Von „frivolen Neigungen“ ist da zu hören, von „sich anziehen und miteinander verschmelzen“ und von „Wallungen des Blutes“. Heinrich von Kleist an seine Geliebte Henriette Vogel (1811): „Mein Jettchen, mein Alles, Sonne meines Lebens, du lieber Liebling meines Herzens, mein Weib, … wie lieb ich dich“. Eine unendliche Aneinanderreihung all dessen, was Henriette ihm bedeutet.

Ganz ähnlich der Brief zurück von Henriette an Heinrich: „Mein Hyazinthenbeet, mein liebstes Herz, meine Luft, mein Stolz, mein Kristall, mein Hoffen und Harren, meine Seele sollst du haben, usw., usw.“ Und dann kommt noch ein „PS: Mein Schatten in der Wüste“. Wie herrlich erfrischend diese Zeilen beim Publikum ankommen, bekundet es mit herzhaftem Lachen.

Trennungsschmerz mit Wiener Schmäh

Der Liebesbrief von Bert Brecht an Paula Banholzer erzählt von „ehrfurchtsvoller Unterwürfigkeit“ und er nennt sie „süße Gazelle meiner dunklen Träume“ sowie „du Futter meiner Bandwurmsätze“. Nicht mehr in unsere Zeit hineinzudenken ist, der Ehebrief von Antonin Artaud in dem er klarstellt, „ich brauche eine Frau, „die sich ständig um mich kümmert“ und der dennoch „ein gewaltiges Gefühl der Zärtlichkeit“ kennt.

Ein literarisches Paradebeispiel für die Zerbrechlichkeit großer Gefühle zeigte der Brief von Adele Sandrock an Arthur Schnitzler nach deren Trennung. In leichtem wienerischen Dialekt haut die geborene Wienerin Christine Sommer die Beschimpfungen von Adele heraus, die Arthur am liebsten eine „Watschen“ verpassen würde: „Blödes Viech, Scheusal, du Abschaum der Menschlichkeit“, und fordert: „meine Bilder zurück, aber sofort.“

Während Marlene Dietrich vielleicht „seelische Leberwurstbrote braucht“ und dachte, „Liebe sei das Wunder, dass zwei Menschen zusammen viel leichter sind“, lässt Henry Miller all seine Frauengeschichten an seinem inneren Auge vorbeiziehen, während er gleichzeitig feststellt, dass seine Liebe selbstsüchtig ist und er nicht für Frauen geeignet ist.

Plausch im Pfarrgarten und Erinnerungen an den „Tatort“ in Edertal

Ein bezaubernder Abend mit einer überaus lebendigen Lesung ging nach gut einer Stunde in der Bergheimer Martinskirche zu Ende. Das Publikum honorierte die köstliche Unterhaltung mit anhaltendem Applaus.



Ihre große Leidenschaft für Literatur präsentierten Christine Sommer und Martin Brambach sehr eindrucksvoll und sie entließen die Zuhörer mit einem Lächeln im Gesicht. Vor der Kirche unterhielt sich das Schauspieler-Ehepaar noch ungezwungen mit den Gästen.



Brambach erinnerte sich mit einem Schmunzeln an den am Edersee gedrehten „Tatort“ mit Ulrich Tukur in der Hauptrolle. Brambach spielte damals einen Polizisten.

Besonders im Gedächtnis blieb dem Schauspieler ein Erlebnis in seinem Hotel. Als er nämlich am Abend in sein Zimmer kam, wartete da schon ein Waschbär, der sich an dem Essen auf dem Tisch gütlich getan hatte. Brambach war erschrocken, aber der Waschbär suchte unmittelbar das Weite. (Sabine Degenhardt)