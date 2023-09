Rund 150 Teilnehmer bei Übung von Feuerwehren und Rettungsdiensten

Von: Julia Janzen

Teilen

Einem Dummy droht das Ertrinken: Matthias Riehl zieht den Dummy aus der Erpe, die Einsatzkräfte der Feuerwehr Vellmar unterstützen ihn. Ausbilder Florian Schmand macht sich Notizen zur Arbeit der Feuerwehrkräfte. © Julia Janzen

Die Feuerwehr Volkmarsen hatte am Samstag zur Großübung eingeladen. 14 Einsatzszenarien hatte das Planungsteam vorbereitet: Vom Arbeitsunfall und Kellerbrand bis zur Rettung eines Ertrinkenden.

Volkmarsen – Es qualmt aus der Kellertür, Hilferufe sind zu hören: Mit Blaulicht fährt die Wetterburger Feuerwehr auf den Hof des Volkmarser Kornhauses und beginnt sogleich damit, Schläuche zu legen und die Lage zu erkunden. Unter Atemschutz dringen schließlich zwei Einsatzkräfte in den Keller vor – und retten zwei sichtlich verletzte Mädchen. Die werden dann umgehend vom DRK medizinisch versorgt.

Dies war nur eines von 14 Szenarien, das die Volkmarser um Wehrführer Torsten Tegethoff für die Teilnehmenden der Großübung vorbereitet hatten. Nahezu im gesamten Stadtgebiet warteten unterschiedliche Aufgaben.

Im Külter Feld brannte ein Auto, im Pfarrgemeindezentrum löste der Rauchwarnmelder aus, in der Erpe drohte jemand zu ertrinken, in der Autowerkstatt stürzte ein Arbeiter in die Grube: 20 bis 25 Minuten Zeit hatten die Teams, um die jeweiligen Einsätze zu bewältigen. Und das stets unter den Augen von ein oder zwei Ausbildern von verschiedenen Feuerwehren. Am Ende gaben die allen Einsatzkräften eine Rückmeldung und machten Vorschläge, was noch verbessert werden könnte. In manchen Szenarien mimten die Ausbilder auch die Anrufer, die die Wehren alarmiert hatten.

Gemeinsame Aufgabe: Während die Mitglieder der Feuerwehr Ehringen versuchen, den Fuß zu befreien, versorgt das ASB-Team Kassel das Mädchen. © Julia Janzen

Insgesamt waren rund 120 Feuerwehrfrauen und -männer von 13 Feuerwehren dabei: Neben allen Volkmarser Ortsteilwehren nahmen auch Mengeringhausen, Wetterburg, Warburg, Breuna und Vellmar teil, dazu 25 Sanitäter von ASB und DRK aus Waldeck-Frankenberg, ebenso aber auch Kassel und dem Wolfhager Raum. Um die ganze Übung möglichst realitätsnah zu machen, waren auch mehrere „Opfer“ mit geschminkten Verletzungen mit an Bord.

Koordiniert wurden die „Einsätze“ in der angenommenen Leitstelle im Volkmarser Feuerwehrstützpunkt. Von dort aus schickten Frank Henze, Sven Büsse und Moritz Henze die Teams zu den nächsten Stationen, die große Tafel mit allen zu absolvierenden Aufgaben stets im Blick. Das funktionierte auch für die Teams ohne Ortskenntnis, denn die Organisatoren hatten entsprechende QR-Codes für diesen Fall vorbereitet.

Ein gutes halbes Jahr hatte ein großes Team um Wehrführer Torsten Tegethoff das aufwändige Zirkeltraining geplant. „Alleine geht so etwas nicht“, betonte er und dankte den heimischen Firmen Raiffeisen Waren, Autohaus Mensch, Getränke Waldhoff und Rudolph Logistik sowie Josef Funke und Klaus Schmand, dass sie Gebäude für die Übung zur Verfügung gestellt hatten.

„Übung, wie sie sonst Hauptamtliche organisieren“

Um die Mittagszeit machten die einzelnen Teams am Feuerwehrstützpunkt Pause, neben Gegrilltem gab es auch Würstchen und Salat zur Stärkung. Schon am Morgen hatten die Teilnehmer Obst, Müsliriegel und Wasser mit auf den Weg bekommen. Nach dem Mittag ging es für alle gleich weiter, bis in den Nachmittag hinein galt es, zu trainieren.

Thomas Viesehon, der in Vertretung des Volkmarser Bürgermeisters ein Grußwort sprach, lobte das Engagement der Einsatzkräfte: „Das ist eine Übung in einer Größenordnung, wie sie sonst nur Hauptamtliche organisieren,“ sagte er. Viesehon dankte den Aktiven, die jeden Tag und jede Nacht für die Sicherheit der Mitbürger im Einsatz seien.

Aufgrund der Temperatur, die nur knapp unter 30 Grad lag, durften die Feuerwehreinsatzkräfte auf einzelne Teile ihrer Schutzkleidung verzichten. Bei tatsächlichen Einsätzen sind sie voll ausgestattet – auch in der Sommerhitze. Aber zumindest mancher kam während der großen Übung in den Genuss einer Abkühlung – bei der Rettung eines verunglückten Dummys aus der Erpe musste stets ein Feuerwehrmitglied in den Bach steigen, um die Puppe wieder ans Ufer zu holen. jj

150 Teilnehmer: Feuerwehren und Rettungsdienste üben Ernstfall Fotostrecke ansehen