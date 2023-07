Mike Fieseler arbeitet am Ortssippenbuch für Heringhausen

Der Aktenordner füllt sich: Mike Fieseler arbeitet am Ortssippenbuch für Heringhausen. Den Familienteil will er abschließen, dafür müssen alle Meldebögen vorliegen. © Karl Schilling

Mike Fieseler arbeitet seit Monaten am Ortssippenbuch für Heringhausen. Den Teil mit den Familienstammdaten will er demnächst abschließen, deshalb ruft er auf, noch ausstehende Meldebögen bis zum 31. August abzugeben.

Diemelsee-Heringhausen – Einen dicken Aktenordner mit Daten, Fotos und Geschichten hat Mike Fieseler aus Adorf bereits zusammengetragen – er arbeitet am Ortssippenbuch für Heringhausen. Er hat bereits die Neufassung des Adorfer Ortssippenbuches bearbeitet und die überarbeitete und ergänzte Adorfer Chronik herausgebracht.

Der erfahrene Ahnenforscher hat auch in Heringhausen Vorfahren. Deshalb hat er schon vor Jahren in den Kirchenbüchern des Dorfes recherchiert. Auch während der Arbeit am Adorfer Ortssippenbuch erfasste er Daten aus Heringhausen.

Große Resonanz aus dem Dorf

So ließ er sich ein auf das nächste Projekt Ortssippenbuch. „Bei Ortsvorsteher Stefan Pohlmann bin ich auf offene Ohren gestoßen“, sagt Fieseler. Er sagte Pohlmann zu, das Werk zuende zu bringen, wenn Interesse bestehe. Damals standen die Vorbereitungen auf die 1000-Jahr-Feier 2023 in Heringhausen an. In einer Versammlung des extra dafür gegründeten Vereins stellte Fieseler das Vorhaben vor – und stieß sofort auf Zustimmung.



In der Corona-Zeit ab 2020 mit ihren Beschränkungen habe er Zeit gefunden, Daten zusammenzuschreiben, berichtet er. Wertvolle Hilfe erhielt er von Markus Leptien aus Hamburg. Er hat einen Vorfahren aus Heringhausen ausgemacht, nach deren Familie er sucht. Die beiden Forscher tauschen sich seit mehr als einem Jahr bei offenen Fragen intensiv aus.



Meldebögen wegen des Datenschutzes

Um auch die heutigen Generationen zu erfassen, gab Fieseler Meldebögen aus, die auch wegen des Datenschutzes unabdingbar sind. Wieder fand er in Stefan Pohlmann eine treibende Kraft, „Er rührt im Dorf die Trommel“, beschreibt Fieseler. Mit acht Leuten zog Pohlmann von Haus zu Haus, um die Bögen auszugeben und die ausgefüllten einzusammeln. Als am 14. Januar der Jahrestag der Ersterwähnung gefeiert wurde, stellte Fieseler den Stand der Arbeiten im Haus des Gastes vor. „Es gab eine gute Resonanz“, betont er. Auch beim großen Jubiläumsfest im Mai war das Ortssippenbuch ein Thema.



Als sich der Mitarbeiterkreis am 5. Juli traf, lagen schon viele Rückläufer vor. „Wir sind zufrieden.“



Historischer Teil zur Dorfgeschichte

Den historischen Teil zur Dorfgeschichte von Heringhausen habe er schon 2022 grob fertig gehabt. Das Problem sei, dass es in Heringhausen keine Geschichtskundigen gebe, die in Archiven forschen könnten, erklärt Fieseler. Auch er könne das zeitlich nicht leisten. Deshalb habe er sich auf eine Sammlung von bereits erschienen Texten beschränkt.



So zitiert er die „Bau- und Kunstdenkmäler“ im Kreis Eisenberg, die Waldeckischen Geschichtsblätter mit der Geschichte der Pfarrer, Aufsätze in „Mein Waldeck“ und Beiträge aus dem Waldeckischen Landeskalender wie der über den den Bau der Diemeltalsperre vor 100 Jahren. Auch der Luftangriff 1943 und der Ablass des Sees 1969 sind Themen.

Viele Bilder gesammelt

Wolfram Ziemann und Jan Wilke wollten eigentlich eine Chronik zum Dorfjubiläum herausbringen. Der Plan zerschlug sich, aber sie haben im Dorf zahlreiche alte Fotos gesammelt, die mit ins Ortssippenbuch aufgenommen werden sollen. „Es wird einen großen bebilderten Teil geben“, sagt Fieseler. Der Familienpart umfasse rund 170 Seiten, schätzt er.



Im Frühjahr 2024 solle das Ortssippenbuch erscheinen. Der Waldeckischen Geschichtsverein gibt den Band heraus, die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten.



Die Meldebögen können bis zum 31. August über Ortsvorsteher Stefan Pohlmann oder per Mail unter heringhausen@gmx.de abgegeben werden.