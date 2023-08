Ministerinnen Lemke und Hinz wandern im Nationalpark Kellerwald-Edersee

Von: Stefanie Rösner

Wertschätzung der Ökosysteme im Nationalpark: (von links) MdL Daniel May, Priska Hinz, Dr. Bettina Hoffmann, MdL Jürgen Frömmrich und Steffi Lemke mit Nationalpark-Leiter Manuel Schweiger. © Stefanie Rösner

Zu einem der „schönsten Aussichtspunkte am Edersee“ führte am Montag eine Wanderung mit der Bundesumweltministerin Steffi Lemke und der hessischen Umweltministerin Priska Hinz, beide Bündnis 90/Die Grünen.

Vöhl/Waldeck - An der Schönen Aussicht bei Basdorf begann die Tour, die einen Eindruck von der Artenvielfalt im Nationalpark Kellerwald-Edersee bot. Mit dabei waren die Landtagsabgeordneten Jürgen Frömmrich und Daniel May, mit Blick auf den 8. Oktober auch als Wahlkämpfer unterwegs.

„Hier sieht man, wie Natur, Wald, Landwirtschaft und Siedlungswesen miteinander funktionieren können“, sagte die Bundesministerin Steffi Lemke. Größere Schutzgebiete dienten den Menschen und der biologischen Vielfalt. Sie lobte die intensive Bildungsarbeit, die der Nationalpark leiste.



Der Nationalpark-Leiter Manuel Schweiger bezeichnete die neuen Kooperationen mit den Kindergärten der Nationalpark-Gemeinden als „Riesenerfolg“. Er erläuterte die Besonderheiten dieses einzigartigen Waldes, speziell am Steilhang des nördlichen Edersee-Ufers, wo die Kahle-Hardt-Route entlang führt.



34 Urwaldrelikte nachgewiesen

„Dieses Naturschutzgroßprojekt zeigt, was in der Region an Wertschöpfung bleibt, wenn solche Schätze geschützt und mit sanftem Tourismus verbunden werden“, sagte Priska Hinz. Sie hob hervor, dass im Nationalpark Kellerwald-Edersee 34 Urwaldrelikte, also seltene Arten, identifiziert worden seien – so viele wie in keinem anderen Nationalpark, wie Manuel Schweiger erläuterte.

Die Bereiche nördlich und östlich des Edersees gehören seit drei Jahren zum Nationalpark. Seitdem ist er auf 7688 Hektar angewachsen. Dort ist die Natur seitdem sich selbst überlassen. Die Steilhänge waren auch zuvor nicht nutzbar gewesen. Bundesumweltministerin Steffi Lemke äußerte einen Wunsch: „Ich hoffe, dass mit der nächsten Erweiterung des Nationalparks die 10 000 Hektar erreicht werden.“



Eine zusätzliche Erweiterung ist aus der Sicht von Priska Hinz aber zurzeit nicht absehbar. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagte sie, dass sie dieses Thema „nicht unmittelbar anstoßen“ werde. „Wir konzentrieren uns zunächst auf das bisherige Erweiterungsgebiet, wo zum Beispiel noch an der Wegeplanung gearbeitet wird.“ Zudem müsse erst geklärt werden, ob es überhaupt Flächen in der Nähe gibt, die ähnlich wertvoll sind.

Umweltministerin informierte sich über Besonderheiten

Im Schutz der kühlen Laubbäume wanderten die Grünen-Politikerinnen und Politiker durch Teile des Nationalparks Kellerwald-Edersee. „Lassen Sie diese einzigartige Natur auf sich wirken“, lud der Nationalpark-Leiter Manuel Schweiger die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Wanderung ein.

Hier eine Fläche mit trockenen Douglasien, die in dem alten Wald mit Buchen und Eichen nichts mehr zu suchen haben, dort am Wegesrand verschiedene Pilze. Die Bundesumweltministerin Steffi Lemke hatte ein Auge für die Natur im Nationalpark und informierte sich über die Besonderheiten. Die Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Dr. Bettina Hoffmann, und die hessische Umweltministerin Priska Hinz bewiesen Ortskenntnis und konnten so manche Frage, etwa zur Erweiterung des Nationalparks oder zur Vielfalt des Fischaufkommens im Edersee, beantworten.

Artenschutz und Klimaschutz seien große Aufgaben, und ein Nationalpark wie dieser spiele dabei eine entscheidende Rolle, sagte Steffi Lemke. „Wir brauchen die Natur, um uns vor den Folgen der Klimaerhitzung zu schützen.“ Natürliche Wälder können Wasser und Kohlenstoff speichern, betonte sie. Ein Ziel des Vier-Milliarden-Programms „Natürlicher Klimaschutz“ der Bundesregierung sei es daher, unter anderem klimaresiliente Wälder zu entwickeln. Dabei sei es wichtig, eine gute Balance zwischen Nutzung und Schutz zu finden.

Nationalpark als Impulsgeber

Steffi Lemke: „Der Nationalpark Kellerwald-Edersee ist ein Impulsgeber, denn hier kann beobachtet werden, wie ein natürliches Ökosystem auf die Klimakrise reagiert und wie wir Stabilität und Resilienz auch andernorts fördern können.“ Zudem müsse weiter in Bildungsarbeit investiert werden, um schon Kindern und Jugendlichen die Bedeutung von Umwelt- und Naturschutz nahezubringen.

Der Nationalpark-Leiter Manuel Schweiger und der Ranger Tobias Fleck führten auf dem Knorreichenstieg und der Kahle-Hardt-Route vorbei an vielen Hundert Jahre alten Bäumen und erläuterten, wie diese uralten Eichen mit den Dürreperioden der vergangenen Jahre zurechtkommen. Bei Temperaturen von bis zu 60 Grad am Waldboden im Sommer bietet der Südhang Richtung Scheid eine besondere Voraussetzung für die Tiere und Pflanzenwelt.

Jahrhundertealte Eichen

Unter den Eichen gebe es die ältesten Bäume in ganz Deutschland, sagte Manuel Schweiger. Er schätzt die einzigartigen Formationen der uralten, kompakten Bäume. Er verglich die Landschaft mit einer Kunstausstellung. „Jeder Baum ist eine Skulptur.“ Schweiger zeigte einen uralten Baum, dessen ganze Kraft in der Knolle steckt, der immer wieder neue Leittriebe entwickelt, die dann vertrocknen, und es bilden sich wieder neue.