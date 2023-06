Landesehrenbrief für Angelika Biederbeck und Karl-Heinz Vering

Mitbegründer des Spielzeugmuseums Massenhausen geehrt

+ © Heike Saure Landesehrenbrief überreicht: Landrat Jürgen van der Horst (von links), Bürgermeister a.D. Gerhard Schaller, Bürgermeister Marko Lambion, die Geehrten Angelika Biederbeck und Karl-Heinz Vering, Karl Brühne. © Heike Saure

Unbezahlt, aber unbezahlbar ist die ehrenamtliche Arbeit, die das Ehepaar Angelika Biederbeck und Karl-Heinz Vering in den vergangenen mehr als 20 Jahren in Massenhausen geleistet hat. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf dem Waldecker Spielzeugmuseum, auch wenn das ehrenamtliche Engagement nicht an der Museumstür aufhörte.

Massenhausen - Für ihren unermüdlichen Einsatz wurde das Ehepaar mit dem Landesehrenbrief des Landes Hessen ausgezeichnet, den beide in ihrer gewohnten Bescheidenheit sowohl dankbar als auch als Ansporn entgegennahmen. „Man kennt uns oft nur im Doppelpack“, so Angelika Biederbeck. So habe die ehrenamtliche Arbeit nie etwas Trennendes, sondern immer etwas Verbindendes an sich gehabt. Man habe viele interessante Menschen kennengelernt und immer wieder neue Themen aufgeworfen.

Ihnen ist es ein Anliegen, den ländlichen Raum mitzugestalten, dabei sehen sie sich selbst als Gewinner ihres Engagements. „Allein wären wir aufgeschmissen gewesen, die Kooperation mit ähnlich engagierten Menschen hat es ausgemacht“, ergänzt Karl-Heinz Vering.

Und doch waren sie nie zwei von vielen, sondern haben sich immer über das normale Maß an Engagement hinaus eingebracht. Ob als Schriftführerin des Vereins, als Autorin der Vereinszeitung „Das Schaukelpferd“, in der Betreuung der Homepage, in der Klärung von steuerrechtlichen oder buchhalterischen Fragen oder in der Generierung von Fördergeldern – als Mitbegründer und Vordenker des Museums in Massenhausen haben sie sich über 23 Jahre lang mit all ihrem Wissen, ihrer umfassenden Kompetenz und ihrem Herzblut für die Sache engagiert. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Laut Mitstreiter und stellvertretendem Vorsitzenden Karl Brühne findet das Museum hessenweit große Anerkennung.

„Das Museum wäre nicht und würde nicht so aussehen“

Zu würdigen wusste das während der Feierstunde nicht nur der aktuelle Bürgermeister der Stadt Bad Arolsen Marko Lambion, sondern auch seine beiden Amtsvorgänger Jürgen van der Horst und Gerhard Schaller. „Tragen Sie die Auszeichnung mit Freude, aber auch mit Stolz“, riet Lambion, der dem Ehepaar bescheinigte, dass sie etwas ausstrahlen, an dem sich viele Menschen ein Beispiel nehmen können. „Erich Kästner muss Menschen wie Sie vor Augen gehabt haben, als er den Ausspruch „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ geprägt hat“, sagte er

„Das Museum wäre nicht und würde nicht so aussehen“, bescheinigte Landrat Jürgen van der Horst, dessen Frau Petra Vorsitzende des Museumsvereins ist, dem Ehepaar Biederbeck und Vering. Auch sein Amtsvorgänger Gerhard Schaller, dessen Ehefrau Ursula ebenfalls schon den Vorsitz des Vereins innehatte, erinnerte sich, dass er in Massenhausen schnell feststellte, dass Eigenleistung hier zur Daueraufgabe geworden sei. „Es hat mir Spaß gemacht, hier tätig zu sein“, so Schaller, und daran hatten Angelika Biederbeck und Karl-Heinz Vering gewiss einen sehr großen Anteil.