Waldeck-Frankenberg: Wegen „Kifferprimel“ vor Gericht gelandet

Amtsgericht Fritzlar: 35-Jähriger zu Geldstrafe verurteilt © Manfred Schaake

Gegen Zahlung einer Geldauflage von 300 Euro hat das Schöffengericht am Amtsgericht Fritzlar das Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen einen 35-jährigen Mann aus Waldeck-Frankenberg eingestellt. Das Gericht und die Oberstaatsanwältin folgten mit der Einstellung einem Antrag des Verteidigers.

Waldeck-Frankenberg/Fritzlar – Der Anklage-Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Der Mann, der keine Erlaubnis zum Umgang mit Betäubungsmitteln hatte, soll im Mai 2021 in seiner Wohnung insgesamt 342,83 Gramm von ihm selbst angebautes Marihuana mit einem THC-Gehalt von mindestens 13,21 Gramm sowie 2,43 Gramm Amphetaminzubereitung aufbewahrt haben.

„Nicht in dem Maße.“ Das antwortete der Angeklagte gleich zu Beginn der mehrstündigen Verhandlung auf die Frage von Richterin Corinna Eichler, ob die Vorwürfe denn stimmen. „Eine Kifferprimel?“ Auf diese Frage antwortete der Beschuldigte mit Ja, „nur für den Eigenbedarf“.

Zu den weiteren in der Anklage erwähnten Betäubungsmitteln erläuterte der Angeklagte, die hätten sich in einer Nachbarwohnung befunden. Zu der sei aber „alles zu“, also verschlossen und für ihn überhaupt nicht zugänglich gewesen. „Niemals“: Mit diesem Wort kommentierte der Angeklagte die von der Staatsanwaltschaft genannten Zahlen. Ein Polizeibeamter als Zeuge sagte aus, zu den Mietverhältnissen in der Wohnung habe es keine Ermittlungen gegeben.

Die Ehefrau sagte trotz ihres Zeugnisverweigerungsrechtes aus und bestätigte die Aussagen ihres Mannes. Zur Frage der Richterin nach den „Kifferprimeln“ erklärte sie, es geduldet zu haben. Mit anderen Dingen habe sich nichts zu tun. Auf die Frage nach der Plantage in der Nebenwohnung antwortete sie, es habe einen Extra-Eingang gegeben, zu dem man keinen Zutritt, keine Schlüssel gehabt habe. Es gebe vier verschiedene Hauseingänge.

Die Ehefrau kritisierte den Polizei-Einsatz, der „alles andere als schön“ gewesen sei, wie sie formulierte. Ihr Kind habe am nächsten Tag im Kindergarten gesagt, die Polizei sei böse gewesen, sie habe ihren Mann geschubst.

Dazu erklärte Richterin Eichler: „Wer Drogen in seiner Wohnung aufbewahrt, hat keinen Grund, sich über die Polizei zu beschweren.“ Die Kinder seien ja in der Wohnung gewesen, als die Drogen dort aufbewahrt worden seien.

Von Manfred Schaake