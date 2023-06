Kinder könnten auf dem Matthishof bald mit Tieren ins Leben starten

Von: Julia Janzen

Das Kümmern um die Tiere erleben jetzt schon junge Besucher auf dem Matthishof. Auch zum Konzept des Bauernhofkindergartens gehört das. © Privat

Am Ortsrand, umgeben von Wiesen und Feldern, steht der Matthishof. Tiere wie Pferde, Esel, Rinder, Hühner und Ziegen leben dort und wenn es nach Lena Raulf und ihren Mitstreitern geht, wird der Hof bald zum Bauernhofkindergarten.

Volkmarsen-Külte - Die Ställe öffnen und die Tiere füttern, sie gemeinsam auf die Weide bringen, die Pferde striegeln und die Eier der Hühner einsammeln: Für 25 Mädchen und Jungen könnte das ab August 2024 zum Kindergarten-Alltag werden. Sollte die Stadtverordnetenversammlung grünes Licht geben, wird auf dem Külter Matthishof ein tiergestützter Bauernhofkindergarten nach dem Montessori-Prinzip entstehen. Und eines der Ziele ist es, so sagt Initiatorin Lena Raulf, dass die Kinder das Leben auf dem Bauernhof kennenlernen und damit auch lernen, woher unsere Lebensmittel kommen. Mit dem Kümmern um die Tiere soll Verantwortungsbewusstsein entstehen.

Das Team: (von links) Anja Köchling, Lena Figge, Nadine Fritsch, Lena Raulf und Heinrich Wachs. Sie würden die Betreuung im Kindergarten übernehmen. © Privat

Baulich geplant ist ein Raum, in dem die Kinder essen oder spielen können, wenn es regnet oder sehr kalt ist. Das könne eine Schutzhütte sein, ebenso aber auch ein Bauwagen, sagt Lena Raulf. Entschieden sei das noch nicht. Weiterhin soll ein Offenstall gebaut werden mit einem großen Futtertisch in der Mitte. Dort könnten die Kinder – oder andere Besucher – direkt Kontakt mit den Tieren aufnehmen.

Schon jetzt gibt es in den Sommermonaten etwa drei Besuche pro Monat von Kindergruppen, die die Tiere und den Bauernhof kennenlernen. Seit zwei Jahren gibt es zudem eine Kooperation mit dem Rhoder Seniorenheim Lustgarten, auch sie besuchen regelmäßig den Hof in Külte. Sollte der Kindergarten keine Mehrheit finden: Die Besuche finden dennoch weiterhin statt.

Doch das Ziel für die Külter ist es, den Kindergarten zu realisieren. Dass die jährlichen Kosten hoch sind, „ist uns sehr bewusst“, sagt Anja Köchling, Montessori-Pädagogin mit Diplom. Doch das Team sieht nicht nur einen großen Bedarf – 49 Kinder hauptsächlich aus dem Volkmarser Stadtgebiet stehen bereits auf einer Interessentenliste. Sie sehen ihr Projekt auch als ein Aushängeschild für die Stadt. Die Attraktivität für junge Familien würde steigen, sind sie sicher. In der ganzen Region gebe es keinen vergleichbaren Kindergarten. Zudem würde ihr Vorhaben eine größere Trägervielfalt bedeuten. „Und das große Interesse hat uns gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt Lena Raulf.

Kontakt zu den Tieren haben regelmäßig auch Senioren bei Besuchen. © Privat

Ergänzt würde das Konzept des Montessori-Bauernhofkindergartens durch die Ergotherapeutin Nadja Nitsch aus Helsen. Sie bietet schon jetzt zwei Mal pro Woche auf dem Hof für Kinder zwischen fünf und 14 Jahren Reiten lernen ohne Leistungsdruck an. Ihre drei Pferde seien ausgebildete Therapiepferde, Nitsch selbst hat eine Ausbildung als motopädagogische Reittherapeutin. Auch den Umgang mit den Tieren vermittelt sie.

Auch wenn die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen ist: Das Team für den Bauernhofkindergarten gibt es schon. Neben Lena Raulf und Anja Köchling sind das die Sozialpädagogin Lena Figge, die Heilerziehungspflegerin Nadine Fritsch und der Erzieher Heinrich Wachs, der derzeit Soziale Arbeit studiert. Sie würden die Kinder ab drei Jahren bis zum Schulanfang begleiten, zunächst bis zur Mittagszeit, später auch bis in den Nachmittag, so der Plan. „Das ist genau das, was wir uns für die Zukunft vorstellen“, sagt Nadine Fritsch.

Die Volkmarser Stadtverordneten entscheiden über das Thema am Dienstag, 27. Juni, ab 20 Uhr in der Nordhessenhalle. Die Sitzung ist öffentlich. jj