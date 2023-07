Mittelpunktschule Goddelsheim verabschiedet 54 Schülerinnen und Schüler

Von: Marianne Dämmer

Geschafft: Insgesamt 54 Schülerinnen und Schüler aus einer Hauptschul- und zwei Realschulklassen erhielten am Freitag bei einer feierlichen Verabschiedung ihre Abschlusszeugnisse. © Marianne Dämmer

Ein Kapitel ist abgeschlossen, das nächste kann beginnen: 54 Schülerinnen und Schüler aus drei Klassen der Mittelpunktschule Goddelsheim nahmen am Freitag feierlich ihre Abschlusszeugnisse entgegen.

Lichtenfels-Goddelsheim – 34 von ihnen erhielten den qualifizierenden Abschluss, was sie zu einem weiteren Schulbesuch berechtigt, erklärte Schulleiterin Ilona Krug bei der Verabschiedung der erfolgreichen Prüflinge in der Aula der Schule. „Wir haben unser Bestes gegeben, Euch zu begleiten“, erklärte sie. Wie ein erfolgreicher Gärtner ein gutes Händchen für jede Pflanze brauche, damit sie gedeihe, so müsse auch jeder Schüler nach seiner Art behandelt werden – ob Mimose, robustes Gewächs oder Wildwuchs mit Stacheln und Fußfallen. „Nur, dass wir keine Gärtner sind – und Schüler viel diskutieren und laut sein können“, sagte sie mit einem Lachen und wünschte den Absolventen „gutes Gedeihen auf Eurem weiteren Lebensweg“.

„Sie haben an der Mittelpunktschule gelernt, was gelernt werden muss und gehen jetzt ihren eigenen Weg“, sagte Bürgermeister Henning Scheele in Anlehnung an ein Zitat von Georg Friedrich Händel. Der Rathauschef überbrachte die Glückwünsche der Stadt Lichtenfels und bekräftigte, wie wichtig der Schulstandort Goddelsheim für ganz Lichtenfels sei. Der Abschluss sei Grundlage für weiteres Lernen – „damit hat Ihnen das Leben viel zu bieten, außerdem hält Lernen jung. Sie werden Ihren Platz in der Gesellschaft finden“, gratulierte er den Absolventen. Sein Dank galt Eltern, Familien und dem gesamten Schulteam.

Pfarrer Reinald Richber aus Sachsenberg gratulierte „fürs Durchhalten, für die Leistung und zum Erfolg. Mit dem Schwung, der Ihr jetzt habt, werdet Ihr viel mehr erreichen“. Allerdings sei es gut, seine Ziele immer auch zu hinterfragen, die Menschlichkeit im Auge zu behalten und Gott zu vertrauen, vermittelte er mit seinem Lied „Ja, es hat Sinn“.

Auch Stefanie Goldbach, Vorsitzende des Elternbeirats, wünschte den Abgängern alles Gute für den weiteren Lebensweg und sprach Lehrerinnen und Lehrer ihren Dank aus: „Sie haben einen großen Teil zum Erfolg beigetragen“.

Julian Dielenheim überreichte im Namen des MPS-Fördervereins Kinogutscheine an alle Abgängerinnen und Abgänger. Vertreterinnen und Vertreter der Klassen schauten in ihren Beiträgen auf die gemeinsame Schulzeit und viele Erlebnisse zurück. „Wir wünschen Euch von Herzen das Beste“, sagte etwa Samira Tahernia. „Dank für die Begleitung auf dem Weg“, richtete unter anderem Madita Schultze an die Lehrerinnen und Lehrer, die von allen Klassen außerdem Geschenke erhielten.

Die Vöhler Liedermacherin und Sängerin Nadine Fingerhut begleitete die Feier musikalisch und wünschte unter anderem alles Gute mit ihrem Lied „Egal, was Du tust, tu es mit Herz“. (Von Marianne Dämmer)

