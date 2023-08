Waldeck-Frankenberg: Sprachdefizite bei Kindern möglichst früh erkennen

Hälfte der Kitas im Landkreis beteiligt sich an Sprachscreening

Welche Sprache wird in der Familie gesprochen? Stottert das Kind oder ist es heiser? Kennt es die Begriffe Dach, Fenster und Trommel? Fragen wie diese sind für das Kindersprachscreening (KiSS) zu beantworten. Seit 15 Jahren gibt es diese Methode in Hessen, um die Sprach- und Sprechkompetenz von Kindergartenkindern einschätzen zu können.

Korbach - Alle Kinder sollen gute Bildungschancen haben. Sprache ist der Schlüssel dafür. Daher wurde vor 15 Jahren das Hessische Kindersprachscreening (KiSS) eingerichtet. In Waldeck-Frankenberg beteiligen sich mit derzeit 49 etwa die Hälfte der Kindertagesstätten an dem Programm, berichtet Petra Frömel vom Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit beim Landkreis. In Korbach wird sie in allen städtischen Kitas angewandt.

Eine davon ist die Kita Laake in der Pyritzer Straße. Sebastian Bartusch leitet die Einrichtung. Er ist einer der zertifizierten „KiSS-Erzieher“ und führt gemeinsam mit einer Kollegin die Screenings in der Kita Laake durch. Zudem koordiniert er die Angebote für Sprachscreening und -förderung in den städtischen Kitas. KiSS sieht er als sinnvolle Ergänzung des pädagogischen Angebotes an.

„Für uns ist es teilweise sehr aufschlussreich“, sagt Sebastian Bartusch. So erkenne man über KiSS bei einzelnen Kindern Auffälligkeiten, wo sie nicht erwartet wurden, und umgekehrt würden angenommene Defizite manchmal nicht bestätigt. Die Teilnahme daran ist freiwillig, das heißt, die Eltern müssen einwilligen. Allen Kindern im Alter von vier Jahren wird es angeboten. Ein Fragebogen richtet sich an die Eltern. Außerdem geben die Erzieherinnen ihre Einschätzung schriftlich ab. Dann erfolgt die Einzeluntersuchung, bei der ein Fragebogen abgearbeitet wird. „Wir kommen dabei mit dem jeweiligen Kind ins Gespräch“, erklärt Sebastian Bartusch. Die Interaktion erfolge spielerisch. Der Erzieher stellt dabei zum Beispiel fest, inwieweit das Kind in den Redefluss kommt, wie dessen Wortschatz ausgebildet ist, wie gewisse Laute ausgesprochen werden und ob das Kind die Mehrzahl von Nomen bilden kann.

Die Ergebnisse zeigen, ob das Kind pädagogisch gefördert werden muss oder ob eine Störung der Sprachentwicklung medizinische Ursachen haben kann. Um das zu beurteilen, wird mit geschulten Sprachexperten wie Logopäden zusammengearbeitet. Auch die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt laufe gut, sagt Bartusch. Der Test, der rund 15 bis 20 Minuten dauere, reiche aber nicht aus, um Förderbedarf festzustellen, sagt Sebastian Bartusch. „Dazu braucht es auch einen guten Austausch mit den Erzieherinnen in den Kita-Gruppen und Gespräche mit den Eltern.“

Das ist auch mit der Zusatzkomponente „Dialoge“ gemeint, erklärt der Kita-Leiter: Die Erzieherinnen sind angehalten, möglichst oft mit den einzelnen Kindern zu kommunizieren. Das geschehe zum Beispiel über Bilderbücher. „Über die Bilder kommen die Kinder ins Erzählen, sie genießen die gemeinsame Zeit, sie kommunizieren und zeigen, was sie schon kennen.“ Das Vorlesen gehe im stressigen Familienalltag oft unter, sagt Sebastian Bartusch.

Daher legen die Kitas viel Wert darauf, dass in jedem Raum Bücher zur Verfügung stehen. Zudem besuchen die Korbacher Kitas regelmäßig die Stadtbücherei. Außerdem kommen wöchentlich Lesepaten zum Vorlesen. Sebastian Bartusch wünscht sich für die Kinder, dass sie eine Begeisterung für Bücher entwickeln und sie es einfordern, ein Buch vorgelesen zu bekommen.

KiSS wurde 2008 im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration entwickelt. Es ist am Hessischen Kindervorsorgezentrum am Universitätsklinikum Frankfurt angegliedert. „Sprache ist ein zentraler Schlüssel zur Welt und ein bedeutender Faktor, um die Bildungschancen aller Kinder zu verbessern. Ein wissenschaftlich fundiertes Sprachscreening ist eine wichtige Voraussetzung für gezielte Sprachförderung“, sagt der Hessische Minister für Soziales und Integration, Kai Klose. KiSS sei in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt worden, sodass es in der inzwischen dritten Generation vorliege. Das Programm sei erfolgreich mit dem Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder bis zehn Jahren in Hessen (BEP) verbunden worden. Zudem wurde es um das Sprachförderkonzept „Dialoge“ als Einstieg in die alltagsintegrierte Sprachförderung ergänzt.

Von Stefanie Rösner