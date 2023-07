Abschied von Reinhard Drude: „Dein Möglichstes für Schüler gegeben“

Von: Julia Janzen

Teilen

Abschied von der Kaulbach-Schule: Konrektor Reinhard Drude (vorne mit Ehefrau Corinna Kieselbach) wird verabschiedet von Claudia Bumke (von links), Sandra Riebeling, Madeleine Schaake, Schulleiter Axel Wölker, Tobias Altstadt sowie Jan Zimmermann. © Julia Janzen

Mit viel Humor, jeder Menge Lob und Dank und einer anschließenden Feier wurde am Freitag Reinhard Drude, langjähriger Konrektor der Kaulbach-Schule, in den Ruhestand verabschiedet.

Bad Arolsen - Schon sein Referendariat absolvierte Reinhard Drude 1984 an der Kaulbach-Schule, nachdem er zuvor Sport und Gesellschaftswissenschaften studiert hatte. Allerdings: Eine Stelle sei nach dem Referendariat nicht frei gewesen. Drude machte kurzerhand eine Banklehre, arbeitete als Bankangestellter, bis er 2002 zurückkehrte an die Haupt- und Realschule.

Los ging es damals mit einer „pädagogischen Herausforderung“, zitierte Schulleiter Dr. Axel Wölker aus einer früheren Beurteilung. Drude hatte eine Hauptschulklasse als Klassenlehrer übernommen, er habe es aber geschafft, eine Klassengemeinschaft aufzubauen und zudem einen engen Kontakt zu den Eltern, schrieb der damalige Schulleiter. Kurzum: „Mut machende Erfolge stellten sich ein“, lautete das Fazit.

Immer sei er nah an den Schülern gewesen, habe ein offenes Ohr für sie gehabt, betonte Lehrerkollege Jan Zimmermann. „Das muss man sich abgucken.“ Wer am Vormittag Probleme in der Schule gehabt habe, den habe Reinhard Drude am Nachmittag besucht, sagte Wölker und betonte:. „Du hast dein Möglichstes für die Schülerschaft gegeben.“

2008 wurde Drude Konrektor, übernahm damit unter anderem die Leitung des Hauptschulzweigs. Seine Aufgaben habe er mit „hoher Qualität und absoluter Zuverlässigkeit“ erledigt, betonte der Schulleiter. Eine seiner Stärken sei es gewesen, nach langen Diskussionen, während der er meist geschwiegen habe, eine Lösung zu präsentieren, an die keiner mehr geglaubt habe. „Er ist der Mann fürs Schlusswort.“

Musik und angeklebte Bärte

Sehr engagiert sei Reinhard Drude im Bereich der Berufsorientierung gewesen, habe den kontinuierlichen Praxistag in der neunten Hauptschulklasse entwickelt und etabliert und das Berufsorientierungsseminar mitentwickelt, zudem Kontakte zu heimischen Betrieben und Firmen aufgebaut.

„Ich war immer gern hier“, sagte der Gelobte schließlich und betonte, dass Berufsorientierung & Co. aber nicht nur sein Verdienst gewesen seien, sondern das eines Teams. Er ermutigte seine Kollegen, Bindungen zu den Schülern aufzubauen, das sei unabdingbar. Zudem ermutigte er, neue Wege zu finden, kontrovers zu diskutieren und erinnerte, dass gerade die jungen Lehrerinnen und Lehrer etwas bewegen könnten.

Nach dem offiziellen Teil verabschiedeten sich die Kollegen mit viel Humor, Geschenken und Musik von ihrem langjährigen Kollegen Drude. Zwei Lieder, gesungen vom gesamten Kollegium mit angeklebten „Reinhard-Drude-Gedächtnis-Bärten“, wie eine Lehrerin sagte, standen unter anderem auf dem Programm.

Auch Geschenke gab es. Reinhard Drude hatte viele Jahre den Vertretungsplan der Schule verantwortet, eine entsprechende Tafel im Kleinformat gab es zum Abschied für ihn, mit den Worten „Reinhards Plättchenwand“ überschrieben. Schließlich müsse er ja nun auch etwas zu tun haben. Auch ein Paket voll mit allem „für einen perfekten Abgang“ überreichten die Kollegen, zudem ein T-Shirt, das auf Drudes morgendliche ruppige Begrüßungen anspielte, mit denen er stets die Runden auflockerte, wie ein Kollege sagte.

Gemeinsam feierte das Kollegium anschließend auf dem Schulhof mit Gegrilltem und Getränken und im Schulgarten den Abschied. jj