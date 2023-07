Motorrad stößt bei Herzhausen mit Auto zusammen

Ein 25-jähriger Motorradfahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto am Samstagabend verletzt worden. © hpo-media

Ein 25-jähriger Motorradfahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto am Samstagabend (29.07.2023) verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Marburg geflogen.

Vöhl-Herzhausen - Gegen 19 Uhr kam es auf der L 3084 zu einem Zusammenprall eines Motorrades mit einem Auto. Nach Aussagen der Polizei hatte kurz hinter dem Ortsende Herzhausen Richtung Vöhl der Motorradfahrer angesetzt, mehrere Fahrzeuge zu überholen.

Die Fahrerin des ersten Fahrzeugs in der Reihe, einem silberfarbenen Peugeot, bog gleichzeitig nach links in eine Straße Richtung Ederseeschule ein, worauf das Motorrad frontal in die Seite des Autos krachte. Der 25-jährige Motorradfahrer aus dem Hochtaunuskreis flog durch den Aufprall über das Fahrzeug und blieb benommen liegen, wurde von Ersthelfern versorgt, dann in einem Rettungswagen weiter behandelt und anschließend vom Rettungshubschrauber in die Uniklinik Marburg geflogen.

Die 19-jährige Fahrerin des Autos aus Lichtenfels musste aus ihrem Fahrzeug befreit werden, erlitt einen Schock und wurde im Krankenhaus behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, Notärzte und die Feuerwehren aus Vöhl und den Ortsteilen. (Hans Peter Osterhold)