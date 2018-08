Hatzfeldt-Musical in Biedenkopf mit Darstellern aus Frankenberger Land

Biedenkopf/Frankenberg. Nach dem großen Erfolg des Musicals „Die Hatzfeldt“ im Sommer 2017 gibt es vom 3. bis 12. August die Wiederaufnahme in Biedenkopf. Dann stehen auch Tänzer und Sänger aus dem Frankenberger Land mit großen Musicalstars auf der Bühne im Schlosshof.

Die Schlossfestspiele Biedenkopf setzen seit ihrer Gründung auf eine ungewöhnliche Kombination: Hochkarätige Musicalstars in den Hauptrollen der eigens für Biedenkopf geschriebenen und komponierten Musicals spielen mit regionalen Talenten. Das einmalige Konzept bringt jedes Mal regionale Themen als Uraufführung auf die Bühne, geschrieben von Birgit Simmler und komponiert von Paul Graham Brown, einem der führenden Musicalkomponisten im deutschsprachigen Raum.

Drei neue Gesichter sind am Freitag im Tanz-, Gesangs- und Spielensemble zu sehen: Caroline Bierinckx (52) aus Frohnhausen, Nele Klinge (18) aus Altenlotheim und Felix Ehlert (18) aus Hommershausen sind Bauern und Bürger, Arbeiter und adlige Ballbesucher in der Geschichte um Liebe und Demokratie.

„Ich erfülle mir hier einen Lebenstraum“, sagt Caroline Bierinckx. Sie wollte schon als Kind Schauspielerin und Sängerin werden. „Ich habe mir ständig Musicals angesehen und mit Kleidern meiner Mutter nachgespielt und -gesungen“, erinnert sie sich. Schauspielerin durfte die gebürtige Belgierin aber nicht werden, ihre Eltern wollten, dass sie „etwas Anständiges“ lernt, nicht so eine „brotlose Kunst“.

Also wurde sie Werbegrafikerin, später Familienhelferin, kam nach Deutschland, heiratete und bekam drei Kinder. „Als ich 2017 vom Casting für die Hatzfeldt in Biedenkopf hörte, dachte ich, jetzt oder nie. Und dann wurde ich nicht genommen.“ Enttäuscht war sie, aber nicht entmutigt. „Aber dann kam eine Mail der Chorleiterin Mareike Schäfer, die mich zum Vorsingen einlud. Und ich wusste, jetzt soll es sein!“

Im Chor ist sie Allrounderin, singt Alt oder Sopran, je nach Bedarf erste oder zweite Stimme. Lampenfieber vor der Premiere? „Ich stehe ja nicht allein da“, sagt sie. „Es gibt tolle Unterstützung aus dem Chor, viel Lob und Tipps von denen, die schon im vergangenen Jahr dabei waren.“

Nele Klinge und Felix Ehlert haben beide gerade ihr Abitur an der Edertalschule gemacht. Felix hat im Schulchor gesungen und „dabei ganz unerwartet eine Leidenschaft entdeckt“, Nele sang zehn Jahre im Schulchor und seit vier Jahren im Frauenchor Glissando in Altenlotheim. „Eigentlich war es Jessy, die uns nach Biedenkopf gebracht hat“, sagen beide. Jessica Specht aus Hatzfeld kam schon mit 14 Jahren über ihre Klavierlehrerin zu den Schlossfestspielen, nach Tanz und Gesang bei „Eingefädelt“ und „Der Postraub“ ist sie bei der „Hatzfeldt“ nun Regieassistentin. Auch sie hat in diesem Jahr an der Edertalschule ihr Abitur gemacht und bereitet sich nun auf ein Studium als Filmregisseurin vor.

Felix Ehlert hat sich mit dem Video der letztjährigen Aufführung und Hörbeispielen auf seine Rolle vorbereitet und ist positiv überrascht: „Es geht besser, als ich dachte, und es macht großen Spaß. Trotz der weiten Anfahrt und viel Arbeit will ich so etwas auf jeden Fall weitermachen.“

Bei Nele Klinge ging es ganz schnell. „Jessy hat mich am Mittwoch gefragt, ob ich am Freitag zur ersten Chorprobe kommen kann.“ Die Arbeit am Musical findet sie „viel besser, als ich es mir vorgestellt habe. Ich hatte gefürchtet, es gebe einen großen Leistungsdruck, aber alle unterstützen sich gegenseitig.“

Und so kommt am Freitag für alle drei die große Stunde. Um 20 Uhr, wenn die Beleuchtung im Schlosshof angeht und die Musik der Live-Band startet, treten sie auf die Bretter, die die Welt bedeuten.

Karten für die Schlossfestspiele gibt es über den Anbieter adticket (auch bei der HNA) und im Internet über www.schlossfestspiele-biedenkopf.de

Von Martina Koelschtzky