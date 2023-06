Nach Einbruch in Willinger Hotel: Polizei fahndet mit Fotos nach Täter

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Korbach zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in der Nacht vom 6. auf den 7. November 2022 führten bislang nicht zur Identifizierung des unbekannten Täters. Wie die Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg am Dienstag mitteilte, hat ein Richter nun die Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos aus einer Überwachungskamera des Hotels in Willingen angeordnet.

Willingen – Die Ermittler der Kripo erhoffen sich durch die Veröffentlichung nun, Hinweise aus der Bevölkerung auf den Täter zu bekommen. Der Einbruch hatte sich in der Nacht zum 7. November 2022 ereignet. Der unbekannte Täter gelangte durch eine gewaltsam geöffnete Tür in ein Hotel in der Mühlenkopfstraße. Im Gebäude hebelte er mehrere Türen, unter anderem auch zur Rezeption, auf. Er durchsuchte Schränke und andere Behältnisse nach Wertgegenständen, wurde aber offensichtlich nicht fündig und musste hier ohne Beute flüchten.

In derselben Nacht kam es in Willingen zu zwei weiteren Einbrüchen.

In der Waldecker Straße drang ein Unbekannter in ein Hotel ein, hebelte Türen auf und durchsuchte Schränke. Der Täter entwendete zwei kleine Safes mit Schlüsseln und einer geringen Menge Bargeld.

Der dritte Einbruch erfolgte in eine Gaststätte an der Mühlenkopfschanze. Aus einem Büroraum entwendete der Täter eine Geldkassette und zwei kleine Würfeltresore mit Bargeld. Auf dem Gelände an der Mühlenkopfschanze brach die Täter außerdem noch in den Sprecherturm, einen Bauwagen sowie in einen Container ein. Dabei konnte er eine geringe Menge Bargeld entwenden.

Die Kriminalpolizei geht nach wie vor von einem Tatzusammenhang zwischen den drei Einbrüchen aus. Auf den nun veröffentlichten Fotos ist der Täter des Einbruchs in das Hotel in der Mühlenkopfstraße zu sehen. Wer den auf dem Foto abgebildeten Mann erkennt oder den Ermittlern Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Korbach unter der Telefonnummer 05631-9710 zu melden. red