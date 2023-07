Nach Facebook-Beitrag: Uferstraße in Frankenberg wird sicherer gemacht

Von: Jörg Paulus

Teilen

Im Bereich des Wasserparks an der Uferstraße sollen Parkplätze zu Pflanzbeeten umgebaut werden, damit Fußgänger und spielende Kinder besser von Autofahrern gesehen werden können. © Jörg Paulus

Die Uferstraße in Frankenberg wird im Bereich des Wasserparks ein wenig umgestaltet, um die Sicherheit für spielende Kinder zu erhöhen. Auslöser dafür war ein Beitrag auf Facebook.

Frankenberg – Mit einem Beitrag auf seiner privaten Facebookseite hatte Christian Leppin aus Haine im April „auf eine große Gefahrenstelle an der ansonsten sehr schön gewordenen Eder-Promenade“ hingewiesen: den Zebrastreifen am Wasserpark in der Frankenberger Uferstraße. Aus seiner Sicht würden Kinder dort beim Spielen nicht auf den Verkehr achten.

Und der Bereich sei für Autofahrer wegen der Parkplätze links und rechts nicht gut einsehbar. Er schlug vor, vor und hinter dem Zebrastreifen auf beiden Seiten der Straße zwei Parkplätze wegzunehmen und stattdessen zu bepflanzen, um die Sicht für Fußgänger und Autofahrer zu verbessern.

Christian Leppin, der in Frankenberg arbeitet, bekam auf Facebook viel Zustimmung für seinen Beitrag. Direkten Kontakt mit Frankenberger Stadtverwaltung hatte er nicht. Vergangene Woche haben sich aber Mitglieder der Frankenberger SPD um Bürgermeisterkandidatin Barbara Eckes mit dem 43-Jährigen an dem Zebrastreifen getroffen. „Wir geben ihm Recht: hier muss etwas passieren“, teilte die SPD in einer Pressemitteilung mit. „Wir wollen dafür sorgen, dass mehr Sicherheit und Sichtbarkeit für Fußgänger und spielende Kinder geschaffen werden.“

Barbara Eckes verwies auf die Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden“, die sich für mehr Gestaltungsmöglichkeiten für Kommunen einsetze, um beispielsweise an solchen Stellen mit Gefahrenpotenzial auch Geschwindigkeitsbegrenzungen zu ermöglichen.

Das sagt die Stadt Frankenberg zu dem Vorschlag

„Die Verwaltung ist bereits einen Schritt weiter“, teilte Florian Held, der Pressesprecher der Stadt Frankenberg, nun diese Woche auf HNA-Anfrage mit. Die Stadt habe schon im April über Dritte von Christian Leppins Initiative erfahren und danke ihm ausdrücklich dafür, sagte Held. „Schon zu diesem Zeitpunkt hat Bürgermeister Heß entschieden, die Situation vor Ort wie vorgeschlagen zu verbessern und die Sicherheit zu erhöhen.“

Das bedeutet: Durch die Wegnahme von Parkplätzen soll direkt am Zebrastreifen Platz für Staudenbeete entstehen. So verbessere sich die Sicht für Autofahrer auf alles, was rund um den Zebrastreifen passiere. „Die Maßnahme ist bereits beschlossen und ihre Umsetzung so schnell wie möglich vorgesehen. Aktuell mangelt es noch an personellen Kapazitäten zur Umsetzung“, erläutert Held. „Einen direkten Kontakt zu Herrn Leppin hat es dazu nicht gegeben, weshalb auch die Entscheidung nicht kommuniziert beziehungsweise zurückgemeldet wurde.“

Im Wasserpark gibt es auf beiden Seiten der Uferstraße Wasserspiele für Kinder; im Vordergrund eine Pumpe, oben im Hintergrund mehrere Wasserbecken. Absperrungen dazwischen gibt es nicht. © Paulus, Jörg

Die Einrichtung einer Tempo-30-Zone sei in der Uferstraße aktuell aber nicht vorgesehen, ergänzte Held. Die verkehrsrechtlich geforderten besonderen Verhältnisse dafür lägen nicht vor. „Auch die Ergebnisse der letzten Verkehrsmessung zeigen, dass die gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit ohnehin deutlich unter 50 km/h liegt. Jedoch werden wir wie andere Stellen auch die Situation im Umfeld des Wasserparks fortlaufend analysieren und bei den wiederkehrenden Gesprächen mit den fachlich versierten Personen aus dem Verkehrsbereich zur Aussprache bringen. Wichtig ist und bleibt die Sicherheit im öffentlichen Raum“, heißt es in der Stellungnahme der Stadt.

Pressesprecher Florian Held weist aber nochmals darauf hin, dass der Wasserpark weder Schwimmbad noch Spielplatz sei. Eltern von spielenden Kindern müssten an dieser Stelle aufmerksam sein. „Rücksicht und Aufmerksamkeit erwarten wir aber auch von den Autofahrern – wie an jedem anderen Zebrastreifen auch. Daran hat sich nichts geändert.“

Sicherheit war schon 2018 ein Thema

Der Wasserpark zwischen Uferstraße und Bremer Straße wurde im Oktober 2015 eingeweiht. Der Bau hatte rund 1,1 Millionen Euro gekostet, 930.000 Euro waren Fördergeld.

Dass die Uferstraße und auch die Bremer Straße eine Gefahr für spielende Kinder im Wasserpark sind, ist kein neues Thema. Unter anderem hatten Leser schon 2018 in der HNA eine Absperrung zur Straße und Tempo 30 gefordert. Schon damals hatte Pressesprecher Florian Held gesagt, „dass der Wasserpark explizit kein Spielplatz ist, sondern eben nur ein Wasserpark, auf dem insbesondere kleinere Kinder nur unter Aufsicht spielen sollten“.



Damals war die Uferstraße noch nicht saniert, aber auch danach hatte sich an dem barrierefreien Übergang im Bereich des Wasserparks von der Fußgängerzone, über die Bremer Straße und die Uferstraße hinunter zur Eder nichts geändert.