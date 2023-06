Ober-Waroldern: Nach Streit das Auto der Ehefrau angezündet

Feuerwehren mit 35 Einsatzkräften vor Ort – Verursacher freiwillig in Psychiatrie

+ © Feuerwehr Twistetal Ein brennendes Auto löschten die Feuerwehren in der Nacht zu Montag. © Feuerwehr Twistetal

35 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Ober- und Nieder-Waroldern sowie aus Elleringhausen rückten in der Nacht zum Montag zu einem brennenden Auto aus. Ein Mann hatte das Fahrzeug seiner Ehefrau nach einem Streit angezündet.

Twistetal-Ober Waroldern - Gegen 1.10 Uhr alarmierte die Leitstelle die Feuerwehren und beorderte sie nach Ober-Waroldern. Auf einem Parkplatz, angrenzend an ein Wohnhaus, stand dort ein VW Golf in Flammen. Die Nachbarn, so sagt Gemeindebrandinspektor Stefan Rößner, hätten gut und schnell reagiert und bereits angefangen, mit einem Gartenschlauch zu löschen. Die Einsatzkräfte hätten noch Nachlöscharbeiten vorgenommen.

Den Verursacher des Brandes traf die Polizei noch vor Ort an. Der Mann gestand, nach einem Streit mit seiner Frau deren Auto angezündet zu haben. Laut Polizei soll er Benzin als Brandbeschleuniger genutzt haben. Der Mann zeigte sich reuig und gab die Tat zu, so die Polizei.

Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann hatte sich zuvor an der Hand verletzt und musste ambulant im Krankenhaus Korbach behandelt werden. Anschließend begab er sich freiwillig in ein psychiatrisches Krankenhaus.

Der Sachschaden am Fahrzeug liegt bei rund 5000 Euro. jj