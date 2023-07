Nachhaltiges Lernen im Garten der Grundschule Goddelsheim

Von: Marianne Dämmer

Schulgärtnern gern: (von links) Sophia, Milena, Mara, Emely, Adam, Nicola, Leonie, Nilay, Ylvi sowie im rechten Bild (von links) Marlene und Emily. © Marianne Dämmer

Auf dem Weg zur Naturparkschule hat die Grundschule Goddelsheim zusammen mit Eltern einen Schulgarten angelegt. Seitdem die Kinder darin gärtnern, verändert sich ihr Bewusstsein für die Natur.

Lichtenfels-Goddelsheim – Radieschen nachsäen, Erde lockern, einen Baumstumpf aus dem Boden wühlen – wenn die Mädchen und Jungen der Grundschule Goddelsheim Pause haben, ist der Schulgarten eines ihrer bevorzugten Ziele als Spiel- und Bewegungsplatz. Den Garten haben sie zusammen mit ihren Eltern im vergangenen Herbst direkt an der Schule angelegt – er ist ein wichtiges Mosaikstück auf dem Weg zur „Naturparkschule“.

Um mit dem Zertifikat ausgezeichnet zu werden, verankert die Schulgemeinde Bildung für nachhaltige Entwicklung, Garten-, Landwirtschafts- und Naturthemen fest im Unterricht, „der Schwerpunkt liegt auf Arbeiten und Forschen“, erklärt Carina Scharlach, Leiterin der Grundschule Goddelsheim.

Die Wurzel muss raus: (von links) Elias, Armin, Lino, Dominik, Danny, Finn und Adam. © Marianne Dämmer

„Stadt, Förderverein und Eltern unterstützen das Engagement der Schule, Naturparkschule zu werden, es kommt auch in den Orten gut an – wir bekommen viel Unterstützung von vielen Seiten“, sagt Carina Scharlach. So haben die Kinder mit Förstern und Naturparkführern unter anderem Waldtage, bei denen sie mit der Lupe auf Forschertour gehen. Auch besuchen sie regelmäßig einen Bauernhof, auf dem sie Blühpflanzen ausgesät und beim Pflanzen von Kartoffeln geholfen haben (wir berichteten). Ihre Arbeit im Schulgarten vervollständigt Unterricht und Projektarbeit rund um die nachhaltige Entwicklungsbildung.

Auch am neuen Standort fortführen Lehrkräfte und Kinder nutzen den Garten auch als „Outdoor-Klassenzimmer“. Eigens dafür hat der „Verein der Freunde und Förderer der Mittelpunktschule Goddelsheim“, zu dem auch die Grundschulen in Goddelsheim und Eppe gehören, im Garten ein Freiluft-Klassenzimmer eingerichtet. Finanziell aufgekommen ist der Verein auch für Gartengeräte, das Material für ein Bienenhotel, einen Barfußpfad und sieben Hochbeete, die Eltern vergangenes Jahr aufbauten, erklärt Julian Dielenhein vom Vorstand des Fördervereins.

Auch im Winter wurde der Garten genutzt – „die Kinder machen Vogelfutter selbst und beobachten die Vögel“, erklärt Schulleiterin Carina Scharlach und ergänzt: „Wir hoffen sehr, dass wir einen Schulgarten auch am neuen Standort neben der Mittelpunktschule fortführen können. Es ist essenziell, um Naturparkschule zu werden und zu bleiben.“ (md)

„Hier lernen sie den Produktionsprozess von der Aussaat über die Pflege bis zur Ernte kennen. Die Radieschen kommen zum gesunden Frühstück auf den Tisch, mit den Kartoffeln machen wir im Herbst ein Kartoffelbraten“, sagt Carina Scharlach.

Dabei lernen die Mädchen und Jungen nicht nur Produktionsprozesse – sie lernen beim Gärtnern auch, vorausschauend zu denken, sich zu verständigen und miteinander zu arbeiten – alles Teil der Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Marlene und Emily (von links) am Brombeerbusch. Ob nach dem Naschen noch genügend Beeren für eine Marmelade übrig bleiben? © Marianne Dämmer

Auf Entdeckungs- und Forschungstour gehen sie mit ihren Entdeckerwesten und Lupen, die der Förderverein finanziert hat, auch im Garten. „Wir haben zum Beispiel Regenwürmer im Garten gesammelt und sie in ein Regenwurm-Beobachtungsset im Klassenzimmer gesetzt. Dort können die Kinder beobachten, wie sich Regenwürmer durch verschiedene Schichten bewegen und Futter holen – und wie sich das Material verändert zu wertvollem Humus. Die Würmer werden anschließend wieder freigelassen“, erklärt Carina Scharlach. Der Wurm ist dann in allen Unterrichtsfächern ein Thema – in Deutsch, im Kunstunterricht oder Sachkunde. Dieses fächerübergreifende Lernen „ist für die Kinder sehr spannend, sie begreifen und erfahren allumfassend und nachhaltig“, so Carina Scharlach.

Das Freiluft-Klassenzimmer zeigen Julian Dielenhein vom Förderverein und Schulleiterin Carina Scharlach. © Marianne Dämmer

„Es ist toll, was die Kinder machen und wie viel sie im Garten von- und miteinander lernen“, sagt Julian Dielenhein, selbst Vater eines Kindes, das die Goddelsheimer Grundschule besucht. „Sie gehen inzwischen ganz anders mit Käfern und anderen Insekten um, wir sehen das zu Hause. Die verschiedenen Insekten werden mit einem Glas gefangen und nach draußen gebracht – anstatt sie einfach totzuhauen“, sagt Dielenhein. „Die Kinder sind mit Begeisterung bei der Sache und ziehen Eltern mit. Wir haben jetzt auch ein Hochbeet angelegt“, sagt Dielenhein. „Die Kinder haben ein Verantwortungsgefühl entwickelt, kümmern sich eigenständig und drängen ihre Eltern – es gibt zum Bespiel eine Einsatzliste für die Pflege des Gartens in den Sommerferien.“

Der Schulgarten sei für die Kinder „so sinnvoll. Es wäre sehr schade, wenn das an der neuen Schulstandort nicht mehr möglich wäre – wir sehen einfach, dass sich etwas bewegt. Ein Umdenken findet statt, ein anderes Bewusstsein“. (von Marianne Dämmer)