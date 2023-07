Musikerin Nadine Fingerhut im Interview über ihr neues Album

Von: Stefanie Rösner

Teilen

Steckt voller künstlerischer Energie: Die Sängerin Nadine Fingerhut aus Vöhl veröffentlicht im September ihr Album „Hafen und Meer“ im Musikverlag „Sturm und Klang“, dem Label des Liedermachers Konstantin Wecker. © Andreas L. Berg

Die Sängerin Nadine Fingerhut aus Vöhl bringt bald ein neues Album heraus. Im Interview verrät sie, warum ihre Fans eine Überraschung erwarten dürfen.

Vöhl - Nadine Fingerhut bringt am 8. September ein neues Album mit dem Namen „Hafen und Meer“ heraus. Diese Woche, am 28. Juli, erscheint ihre neue Single: „Irgendwas ist immer“.

Das neue Album erscheint bald. Sind Sie aufgeregt?

Ja, und wie! Der ganze Prozess einer Album-Veröffentlichung ist wahnsinnig aufregend. Dazu gehören ja auch Dinge wie Videodrehs und Fotoshootings. Das erfordert ganz viel kreative Arbeit. Am 9. Juni ist zum Beispiel schon der Titelsong des Albums als Single erschienen. Das Video zum Song habe ich gemeinsam mit meinem Sohn Noah in St. Peter Ording gedreht. Und zum Song „Irgendwas ist immer“ wird es natürlich auch ein Video geben. Gedreht wurde es in Düsseldorf. So viel kann ich schon verraten.

Was dürfen die Fans noch erwarten?

Den nächsten Vorgeschmack aufs Album gibt es schon diese Woche, wenn mit „Irgendwas ist immer“ die nächste Single erscheint. Darin geht es um Menschen, die sich selbst gerne als Opfer sehen und gerne mal die Schuld auf andere oder auf äußere Umstände schieben. Es hat etwas vom erhobenen Zeigefinger, aber ich meine auch mich selbst damit.

Wird es darin also philosophisch?

Ein wenig, ja. Und es wird beat-lastiger. Das Lied ist nicht so melancholisch und getragen, wie man es von vielen meiner bisherigen Stücken kennt, sondern es geht eher nach vorne. Ich kann mir vorstellen, dass einige meiner Fans überrascht sein werden.

Gilt das für das gesamte Album?

Das nicht. Ich bin meinem Stil im Großen und Ganzen wieder treu geblieben. Dieser Song sticht auf jeden Fall heraus.

Wie ist er entstanden?

Ich habe wie immer meine Gitarre genommen, und diesmal fiel mir als erstes der Refrain ein. Im Studio ist dann mit meinen Produzenten ein cooler Beat dazu entstanden.

Wodurch zeichnet sich das neue Album aus im Vergleich zum vorherigen „Lasst die Liebe lauter werden“?

„Hafen & Meer“ knüpft direkt an seinen Vorgänger an. Darauf finden sich sowohl sehr persönliche, nachdenkliche, selbstreflexierende Songs als auch tanzbare „Gute-Laune-Songs“ wie „Irgendwas ist immer“.

Werden auch wieder politische Themen angesprochen?

Ja, auf jeden Fall. Aber auf subtilere Art und Weise. Nicht ganz so eindeutig wie in meinem Song „Geschichte“.

Welche Schwerpunkte werden gesetzt?

Der Titelsong ist so etwas wie ein großes Dankeschön an all die Menschen, die schon so lange an meiner Seite sind und immer an mich geglaubt haben. In mehreren Songs geht es um meine Wurzeln. Darum, wo ich herkomme, und wie ich zu dem Menschen geworden bin, der ich jetzt bin. Oder auch darum, dass man sich bewegen muss, um weiter zu kommen. Auch, wenn der nächste Schritt manchmal viel Mut erfordert. Ein weiteres Thema ist die Rastlosigkeit, die das Leben als Musikerin mit sich bringt. Das Album ist sehr vielfältig geworden.

Inwieweit ist das Album musikalisch gesehen eine Weiterentwicklung?

Mit jedem neuen Song und jedem neuen Album erlangt man mehr Skills, was das Texte schreiben und den Aufbau der Songs angeht. Man hat einfach durch die Erfahrung mehr Möglichkeiten. Als ich anfing mit dem Liederschreiben, habe ich das eher intuitiv getan. Jetzt denke ich mehr nach. Man wird mit der Zeit natürlich professioneller, aber auf der anderen Seite bleibt das Unbefangene, das Spontane etwas auf der Strecke. Tatsächlich steigen die Aufregung und die Erwartung an mich selbst von Album zu Album. Man könnte denken, dass es immer einfacher und entspannter wird, aber das Gegenteil ist der Fall. Ich möchte ja das Niveau halten, oder am besten immer noch einen drauf setzen. Dann entsteht Druck. Ich muss mich selbst immer wieder daran erinnern, bei mir zu bleiben und alles ganz entspannt zu sehen.

Dieses Jahr haben Sie schon viele Konzerte gegeben, Sie waren viel unterwegs. Sind Sie jetzt urlaubsreif?

Ja, schon. In den letzten Wochen hatte ich extrem viele Gigs hintereinander und bin ganz schön viele Kilometer gefahren. Doch nach ein paar Tagen Pause habe ich wieder Lust loszuziehen und weiterzumachen.

Welches war bislang das schönste Bühnenerlebnis in diesem Jahr?

Mein Highlight war der Auftritt mit Konstantin Wecker in Bielefeld. Er ist einer meiner musikalischen Helden und er hat mich so nett angekündigt, und sein Publikum hat mich herzlich empfangen. Das war eine große Ehre für mich. Ein Video vom Auftritt findet man auf meiner Homepage. Ansonsten liebe ich vor allem private Wohnzimmer- oder Gartenkonzerte, weil sie so klein und intim sind. Ich komme dort mit den Menschen ins Gespräch und wir lernen uns gegenseitig kennen. Das mag ich.

Wovon hängt es ab, ob Sie ein Konzert als gelungen empfinden?

Von der gemeinsamen Energie mit dem Publikum. Wenn der Vibe, also die gewisse Atmosphäre, da ist, ist es richtig toll. Das war zum Beispiel bei meinem Auftritt im Kulturladen in Wolfhagen im Februar der Fall.

Ist die Saure-Gurken-Zeit der Pandemie aus der Sicht der Künstler endgültig überwunden?

Anfang des Jahres war es noch schwierig mit dem Kartenvorverkauf. Die Leute wollten sich nicht festlegen. Jetzt kommt alles wieder in Schwung. Veranstaltungen sind wieder besser besucht.

Welche Pläne haben Sie als Künstlerin, wie geht es nach der Album-Veröffentlichung weiter?

Am 29. September findet das offizielle Album-Release-Konzert im Theaterstübchen in Kassel statt. Und dann geht es natürlich weiter auf Tour. Außerdem werde ich ab dem nächsten Schuljahr die Schulband der Ederseeschule Herzhausen übernehmen. Und im nächsten Jahr gibt es auch wieder ein Kinderchorprojekt.