Nahwärmeplanung für Hesperinghausen und Helmighausen wird konkreter

Von: Elmar Schulten

Auf diesem Luftbild von Hesperinghausen haben die Ingenieure von „energethik“ die möglichen Trassen für das geplante Nahwärmenetz eingezeichnet. Dabei bezeichnen die grünen Striche die Straßenzüge, bei denen nach den bisherigen Interessenbekundungen die Mindestabnahmemenge von über 500 kWh pro Monat gesichert erscheint, bei gelb wird derzeit mit mindestens 250kWh pro Monat gerechnet. Weiß bedeutet: Noch nicht ausreichend für einen Anschluss. © energethik Ingeneure, Osnabrück

Das Interesse am regenerativen Wärmenetz in Helmighausen und Hesperinghausen ist bereits nach der Auftaktveranstaltung so groß, dass zusätzliche Wärmeerzeugungskapazitäten geplant werden.

Diemelstadt - Das berichtet das vom Magistrat beauftragte Planungsbüro energethik aus Osnabrück. An der Informationsveranstaltung in der Dorfhalle Helmighausen hatten vor wenigen Tagen rund 100 Interessierte teilgenommen.

Wer noch berücksichtigt werden möchte, solle sich bald äußern, da schon im Oktober die Netzdimensionierung erfolgen soll und so der Projektansatz konkreter wird. Ein nachträglicher Anschluss könne danach unter Umständen nicht mehr garantiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Ingenieurbüros.

Mehr Informationen im Netz

Insbesondere für die Stadtplanungsaspekte seien weiterhin die Rückläufe der ausgeteilten Fragebögen wichtig. In Hesperinghausen können diese bei Ortsvorsteher Hermann Groß und in Helmighausen bei Steffi und Christian Grünhaupt. Zusätzlich sei die Online-Abgabe der Fragebögen bis zum 24. September unter diesem Link möglich: https://forms.gle/dmgBvY4yBVLVAeoPA

Auf diesem Luftbild von Helmighausen haben die Ingenieure von „energethik“ die möglichen Trassen für das geplante Nahwärmenetz eingezeichnet. Dabei bezeichnen die grünen Striche die Straßenzüge, bei denen nach den bisherigen Interessenbekundungen die Mindestabnahmemenge von über 500 kWh pro Monat gesichert erscheint, bei gelb wird derzeit mit mindestens 250 kWh pro Monat gerechnet. Weiß bedeutet: Noch nicht ausreichend für einen Anschluss. © energethik Ingenieure, Osnabrück

Aktuelles zum Quartierskonzept ist im Internet hier zu finden: https://planemit.de/diemelstadt