Naturnaher Garten als Pferdeparadies: der Wellener Paddock-Trail

Von: Matthias Schuldt

Ruhepäuschen: Pferdealltag auf dem „Grindstone“-Paddock-Trail. © Linda Gorschboth/pr

Die Edertaler Reiterin und Pferdebesitzerin Linda Gorschboth beschreitet seit Jahren einen nicht alltäglichen Weg bei der Haltung ihrer vier Pferde.

Wellen – Nachts steht das Pferd in der Box, im Stall. Tagsüber bekommt es vielleicht Auslauf auf einer Weide oder wird geritten. Als Kind und Jugendliche kannte Linda Gorschboth das nicht anders, wie so viele Pferdefreundinnen und -freunde. Von klein auf reitet die Wellenerin, und der elterliche Hof im Dorf bot genug Platz, ein eigenes Pferd zu halten: Haflingerstute „Mira“, inzwischen 27 Jahre alt.

Die Sorge um „Mira“, die sichtlich schwächelte und deren Gesundheitszustand sich verschlechterte, löste in Linda Gorschboth vor rund 13 Jahren ein drastisches Umdenken darüber aus, welches Zuhause sie ihrer geliebten Stute bietet. Heute leben „Mira“ und weitere drei Pferde der Lehrerin auf dem „Paddock Trail“ hinterm Haus. Sie bewohnen quasi einen naturnahen Garten. Dieser ist zugeschnitten auf die Bedürfnisse einer Tierart, die sich über Jahrmillionen der Evolution herausbildete, indem sich ihre Vorfahren ans Leben in der Steppe anpassten.

Eine Stute mit Zivilisationskrankheiten

„Mira litt unter Zivilisationskrankheiten, als sie älter wurde: beispielsweise einer Erkrankung, ähnlich dem Diabetes bei uns Menschen“, erinnert sich Linda Gorschboth. Wie beim Menschen, dessen Körper von Natur aus aufs Laufen ausgelegt ist, können Bewegungsmangel und falsche Ernährung gesundheitliche Probleme bei Pferden verursachen. Die Tierärztin riet unter anderem zu „zucker“-ärmerem Gras als Futter. „Also beschäftigte ich mich damit, welche Pflanzen besser geeignet sind und wie ich sie heranziehen kann“, erinnert sich Linda Gorschboth. Ihre Stute litt auch unter Gelenkschmerzen. So pflanzte die Wellenerin Weiden an, deren Rinde schmerzstillende Stoffe enthält. In der freien Wildbahn knabbern Pferde die Rinde ab, nutzen den Baum als Apotheke – wie es auch „Mira“ heute tut.

Linda Gorschboth und ihr Lebensgefährte Jakob Jöst pflegen und gestalten in Edertal-Wellen einen „Paddock-Trail“ als naturnahen Garten, in dem vier Pferde auf nicht alltägliche Art und Weise leben. © Steffy Schwenke/pr

Ausgehend von ihren ersten Erkenntnissen stieg Linda Gorschboth tiefer und tiefer in die Materie ein und stieß in der Folge auf das Haltungsprinzip des „Paddock Trails“. „30 Kilometer und mehr pro Tag legen Wildpferdeherden in der Steppe zurück, zeigen Studien auf. 16 von 24 Stunden sind sie auf Futtersuche“, berichtet die Wellenerin. Unbeschlagen seien die Hufe alles andere als starre Endpunkte des Beins. Sie spreizten sich vielmehr bei jedem Auftreten leicht, arbeiteten wie eine Blutpumpe zusätzlich zum Herzen und hielten auf diese Weise den Kreislauf des Tieres mit in Schwung.

Als klassische Fluchttiere der Steppe mit den Augen seitlich am Kopf für die Rundumsicht fühlten sich Pferde dort am wohlsten, wo sie guten Überblick genössen, fügt Linda Gorschboth hinzu: „Als Herdentiere leben sie ein ausgeprägtes Sozialverhalten.“ Aus all dem zog die Wellenerin ihre Schlüsse.

„Barfußpfad“ für Pferde

Der Paddock-Trail ziele darauf ab, auf begrenztem Platz den natürlichen Lebensbedingungen des Steppen- und Herdentieres Pferd möglichst nahezukommen, erklärt Linda Gorschboth. Sie legte mit ihrem Lebensgefährten Jakob Jöst entlang des Zauns auf dem Gelände – quasi in einem Rundkurs – ausgediente, granulatfreie Kunstrasenmatten aus, die bei unterschiedlichen Wetterbedingungen steppenähnliche Verhältnisse gewährleisten, gemeinsam mit anderen Untergründen eines „Barfußpfades“, auf dem sich Abschnitte mit Kies, Sand oder Holzhackschnitzeln abwechseln.



Ständig in Bewegung zu bleiben, um den eigenen Bedürfnissen und damit dem eigenen Naturell zu folgen: Dazu soll der rund 5000 Quadratmeter große Paddock-Trail die Pferde animieren, die auf ihm leben. © Steffy Schwenke/pr

Über das Gelände verteilen sich verschiedene Zonen, in denen die Pferde verschiedene Bedürfnisse befriedigen: wo sie grasen, sich an Bäumen scheuern, ein Sandbad nehmen, trinken oder ihre Apotheke besuchen. Ziel: die Tiere ständig in Bewegung zu halten, wie es ihrem Naturell entsprechen und ihre Gesundheit fördern soll. „Pferde produzieren beständig Magensäure, was ihrem natürlichen 16-Stunden-Tag bei der Futtersuche entspringt“, erklärt Linda Gorschboth. Ihren Pferden bietet sie deshalb nur zu begrenzten Zeiten und in begrenzter Menge Heu aus einem selbst gebauten Futterautomaten mit einem früheren Rolladenmotor als Antrieb. Das Heu erzeugt sie auf Weiden selbst, hat einige Jahre nach dem Prinzip „Versuch und Irrtum“ gewirtschaftet, um die gewünschte Zusammensetzung hervorzubringen: Pflanzen, die an eher nahrungsarme Standorte angepasst sind, wie Wildpferde sie in der Steppe vorfinden.



Pferde entscheiden selbst, wann und wie lange sie im Stall sind

So werden die Tiere animiert, jenseits des Automaten Kräuter und Gras auf dem Gelände zu fressen und sich auf der Suche danach ständig zu bewegen. Sie genießen diesen Alltag, erzählt die Besitzerin. Gerade die jüngeren Tiere kommen ihr manchmal geschwitzt entgegen, wenn sie den Trail betritt, weil die Pferdegerade über den Rundpfad getrabt oder galoppiert sind, ihrem inneren Drang freien Lauf lassend.



Heimische Kräuter, Stauden und andere Blühpflanzen hat Linda Gorschboth auf dem Areal angesiedelt. Zusammen mit Totholzecken oder bewuchsfreien Bodenflächen bieten sie Insekten und anderen Kleintieren einen vielgestaltigen Brut- und Lebensraum. Kompost erzeugt die Wellenerin selbst in einer großen Miete, auf dem der Pferdedung nach einem bestimmten System gelagert und von Mikroorganismen zersetzt wird.



Der Stall ist zwar geblieben, aber die Pferde entscheiden selbst, wann und für wie lange sie ihn nutzen. „Nachts stellen sie sich oft viel lieber draußen mit dem Rücken in den Wind“, schließt Linda Gorschboth.

Tag der Pferdegesundheit am 2. September auf dem Grindstone Paddock-Trail

Für 2. September lädt Linda Gorschboth „Hinterm Dorfe 3“, Wellen, zum Pferde-Gesundheitstag ein. Ihr Gelände hat sie „Grindstone“-Paddock-Trailgetauft nach dem englischen Wort für den (Wellener) Schleifstein. Ab 9 Uhr stehen 18 Info- und Verkaufsstände bereit. Der Eintritt kostet 10 Euro. Der Erlös aus dem Verkauf von kalten Getränken, Kaffee, Kuchen und anderen Speisen fließt einem guten Zweck zu. Stündlich beginnen ab 9 Uhr Vorträge, die sich in dieser Folge um die Themen Pferdefütterung, „Hilfe, mein Pferd hustet“, „Mit dem Clicker bis zur Hohen Schule“ (Okapi-Training), Pferde-Zahngesundheit, modernes Training, Massagetechniken und Huf-rehe-Pferde drehen, bevor um 17 Uhr schließlich eine Führung über den Paddock-Trail beginnt.



Anmeldung per Whatsapp oder Ähnlichem: 01577 810 13 85. Weitere Infos: facebook.com/GrindstonePaddockTrail. (Matthias Schuldt)