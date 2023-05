Braunywood: Veranstalter suchen neue Fläche für das Festival

Landkreis verbietet Event am bisherigen Standort

Zahlreiche Besucher vor, bekannte Musiker auf der Bühne: Tausende feierten in den vergangenen Jahren beim Braunywood. Hier steht DJ Tujamo am Pult.

Tausende feierten in den vergangenen Jahren beim Braunywood-Festival. Mit der Kombination aus Musik und Actionspielen wollten die Veranstalter Andre Bangert und Andreas Pape etwas Neues bieten in der Region. Nun müssen die Braunser einen neuen Veranstaltungsort suchen, die Kreisverwaltung hat das Festival am bisherigen Standort untersagt.

Bad Arolsen-Braunsen - In diesem Jahr wird das Festival nicht stattfinden, aber 2024, so hoffen Bangert und Pape, sollen wieder Musikfans tagelang feiern und sich an sogenannten Eventmodulen austoben können. Dafür suchen die Macher nun eine geeignete Fläche, möglichst deutlich größer als einen Hektar und im Umkreis von Bad Arolsen gelegen.

Bisher fanden die Festivals nahe Braunsen auf einer Wiese statt, die Bangert gehört. Um das Areal besser zugänglich zu machen, hatten sie einen Schotterweg verlängert und für ein Spaßelement – eine Wasserskianlage – war ein Graben ausgehoben worden. Die Veränderungen haben die Veranstalter – dazu hatten sie sich verpflichtet – längst rückgängig gemacht. Zudem ist aus dem Wasserskigraben ein Laichgewässer für Amphibien entstanden, 36 Arten von Blumen und Gräsern wurden gesät. Laut einer Beurteilung eines Planungsbüros gab es durch das Festival keinen nachhaltigen Schaden für Pflanzen und Tiere.

Neben der Musik gehören zum Braunywood-Festival Eventmodule wie hier ein Wasserskigraben.

Die Kreisverwaltung verweist darauf, dass das Areal nahe Braunsen ein Hochwasserschutzgebiet sei, zudem gebe es naturschutzrechtliche Punkte, die gegen den Standort sprechen. Die Fläche liegt teilweise in einem sogenannten FFH-Schutzgebiet, sagt Ann-Katrin Heimbuchner, Pressereferentin des Landkreises. Im vergangenen Jahr habe es keine Genehmigung für die Veranstaltung gegeben, aber „trotz wasser- und naturschutzrechtlicher Bedenken“ sei sie geduldet worden.

Nun hoffen die ehrenamtlichen Organisatoren darauf, eine geeignete Fläche zu finden, die Behörden haben bei der Suche Unterstützung zugesagt. Und weil der Name Braunywood angelehnt ist an den Ortsnamen Braunsen, sollte das neue Areal möglichst nahe Arolsen liegen.

Wer ein Areal zur Verfügung stellen möchte, wendet sich per Mail an info@braunywood.com. Weitere Infos zum Festival gibt es hier. jj