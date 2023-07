Neue Grundschule in Goddelsheim nimmt Formen an

Von: Philipp Daum

Mittelpunktschule Goddelsheim: Auf dem Gelände der MPS soll der Neubau der Grundschule entstehen. Künftig sollen auch Räume gemeinsam und multifunktional genutzt werden. © Hans Blossey

Der Neubau der Grundschule Goddelsheim hat einen entscheidenden Satz nach vorne gemacht. In der Kreistagssitzung am Montag hat der Landkreis eine Machbarkeitsstudie vorgelegt. Wie berichtet, soll der Neubau auf dem Gelände der Mittelpunktschule Goddelsheim entstehen.

„Die Grundschule Goddelsheim benötigt einen Standort mit Angeboten, die auch das Ganztagserfordernis abbilden können. Hierzu können die bisherigen Synergien mit dem Standort der MPS Goddelsheim weiterhin genutzt werden. So werden bereits jetzt die Essensangebote und auch der Sportunterricht an der MPS abgebildet“, stellt der Kreisausschuss mit Blick auf die Planungen fest.

Für den Grundschulstandort sei unter Einbeziehung der Kinder aus dem Verbundstandort Eppe eine stabile Zweizügigkeit zu erwarten, auch in Erwartung eines Anstiegs der Kinderzahlen durch die Ausweisung von Neubaugebieten. Unter Berücksichtigung des Klassenteilers könnten bei der Planung einer zweizügigen Grundschule in jeder Jahrgangsstufe bis zu 52 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. Nach den bestehenden Prognosen bestünden damit auch weiterhin Kapazitäten, sollten sich die Geburtenzahlen weiterhin so erfreulich entwickeln.

„Der Raumbestand an der MPS Goddelsheim wird aktuell ausschließlich von der Haupt- und Realschule genutzt. Wegen der großzügigen Raumkonzeption bestehen dort Kapazitäten, die im Sinne der zusätzlichen AG-Angebote für die Grundschule multifunktional genutzt werden können und sollen. Den Erfordernissen an einen ganztägigen Unterricht kann so vollständig Rechnung getragen werden“, macht der Kreisausschuss deutlich.

Der Grundschul-Neubau soll in direkter Nähe zum bisherigen Hauptgebäude liegen, um die sinnvolle Mitnutzung der verschiedenen Räume – beispielsweise der Cafeteria und der Werkräume – zu gewährleisten. Zudem müsse der Schulhof so geplant werden, dass die Grundschüler ihren eigenen Bereich nutzen können.

Insgesamt seien im Neubau acht Klassen- und zwei Betreuungsräume nötig. Alle weiteren Räume im Hauptstandort der MPS Goddelsheim könnten und sollten multifunktional genutzt werden und stünden dem Grundschulbedarf im Rahmen der Klassenbedarfsplanung zur Verfügung. Die Bereiche der Cafeteria und der Sportflächen würden bereits von allen Schulsystemen genutzt, Probleme seien daher nicht zu erwarten. Die Zusammenlegung des Verwaltungsbereiches sowie die wegfallenden Wege des Lehrpersonals an mehrere Standorte werde zu einer Entlastung des schulischen Systems führen.

Mit Blick auf den Zeitplan für den Bau, teilt der Kreisausschuss mit, dass im zweiten Halbjahr 2023 das Vergabeverfahren für die Architekturleistung starten könnte. Dies werde etwa neun Monate in Anspruch nehmen. Im Anschluss daran seien die weiteren Planungsbeteiligten zu beauftragen, erst dann beginne der eigentliche Planungsprozess. „Dieser endet mit Einreichung des Bauantrages. Mit den Bauarbeiten könnte im Frühjahr 2025 begonnen werden.“

„Bei Schulhofplanung ganz genau hinschauen“

Wir haben in der Großen Koalition stets darauf hingewiesen, dass der Grundschulneubau in Goddelsheim hohe Priorität besitzt. Nachdem nun die Machbarkeitsstudie vorliegt, ist klar, dass ein Neubau an der MPS möglich ist – künftig fallen daher zeitaufwendige Fahrten von Schülern und Lehrern weg“, sagte Karl-Heinz Wilke von der CDU-Kreistagsfraktion. Die heute in der Schullandschaft geltenden Standards in modernen Räumen könnten mit dem Neubau problemlos erfüllt werden. Wichtig ist jetzt, dass die Architekturleistungen so schnell wie möglich vergeben werden“, betonte Wilke.



„Wir begrüßen das geplante Bauvorhaben. Ich möchte aber die Kreisverwaltung darum bitten, dass sie bei der Planung des Schulhofes ganz genau hinschaut“, sagte Dr. Ulrich von Nathusius (Grüne). Die Fläche, die um den Grundschulneubau vorgesehen sei, müsse ausreichend groß sein. „Die Skizze, die wir hierzu bekommen haben, lässt für mich diesbezüglich ein großes Fragezeichen entstehen.“



Kai Schumacher (Freie Wähler) sagte: „Wir besiegeln mit der Machbarkeitsstudie ein Stück weit den Neubau der Grundschule in Goddelsheim. Moderne Schulgebäude präsentieren sich mit flexibel nutzbaren Raumkonzepten und offenen Lernbereichen.“ Der alte Grundschulstandort in Goddelsheim könne dies nicht mehr gewährleisten, und auch mit einer Sanierung könnten die neuen Anforderungen nicht erfüllt werden. Daher sei ein Neubau nötig.



Sieglinde Peter-Möller (SPD) wies darauf hin, dass die Zusammenführung der beiden Grundschulstandorte Goddelsheim und Eppe sowie die gemeinsame Fachraumnutzung auf dem Gelände der MPS positiv seien. Außerdem biete die räumliche Nähe in Zukunft auch Möglichkeiten zu einer noch besseren Kooperation zwischen den Lehrkräften in pädagogischen Bereichen.



Allerdings müssten mit Blick auf die weitere Planung und Ausgestaltung des Schulneubaus noch einige Aspekte im Auge behalten werden – beispielsweise die ausreichende Differenzierung von Multifunktionsräumen neben den Klassenräumen und eine entsprechende Fachraumgestaltung, damit diese Räume auch von Grundschülern genutzt werden könnten.