Gemeinden mit vielen Einfamilienhäusern in Waldeck-Frankenberg in Zwickmühle

Von: Matthias Schuldt

Einfamilienhäuser auf dem Dorf, erst recht mit großer Wohnfläche, könnten künftig zu einer deutlich höheren Grundsteuer führen. © Matthias Schuldt

Wer sind die Gewinner und Verlierer der Grundsteuerreform? Und wie gewährleisten die Kommunen am Ende die „Aufkommensneutralität“, die der Bundesgesetzgeber begleitend zur Reform vorgibt? Heißt: In der Summe soll die Reform weder höhere noch geringere Grundsteuereinnahmen bringen, sondern mehr Gerechtigkeit unter den Grundsteuerzahlern.

Eindeutige Antworten auf die genannten Fragen gibt es zwar noch nicht, aber erste Tendenzen zeichnen sich ab. Demnach scheint in der hiesigen Region die Steuerlast speziell für eine Immobilienart zu steigen: das nicht zu alte Einfamilienhaus auf dem Dorf; gebaut in einer Flächengemeinde auf einem der hier handelsüblich großen Grundstücke zwischen 600 und 800 Quadratmetern. Ihre Heimatgemeinden geraten in der Folge anscheinend in eine Zwickmühle.

Im Detail: Wer sich unter Eigentümerinnen und Eigentümern der beschriebenen Einfamilienhäuser umhört, erfährt, dass der neue „Grundsteuermessbetrag“ zwischen etwa 30 und rund 100 Prozent höher liegt als der alte Messbetrag. Die eigentlich gute Nachricht: die neue Grundsteuer steigt nicht automatisch ab 2025 um denselben Wert. Denn der Messbetrag wird zwecks Berechnung der Steuer multipliziert mit dem Hebesatz, den die Heimatkommune festlegt.

Und die Kommunen sind – wie gesagt – vom Bundesgesetzgeber gehalten, ihre bisherigen Hebesätze zu senken, falls die Gesamteinnahmen aus der Grundsteuer durch die Reform deutlich steigen. In Städten, in denen sich Gewinner und Verlierer der Reform die Waage halten, besteht kein solcher Handlungsbedarf.

„Bei uns schon“, glaubt beispielsweise Edertals Bürgermeister Klaus Gier. Er sieht kaum Gewinner der Reform in der Landgemeinde, denn Einfamilienhäuser dominieren die Struktur der Bebauung. Senkt Edertal seinen Hebesatz nicht, „werden unsere Grundsteuereinnahmen daher vermutlich spürbar steigen“, erwartet Gier.

Also einfach den Hebesatz senken? Dieser Schritt trifft in Hessen auf einen schmerzhaften Haken namens „Kommunaler Finanzausgleich“. „Stand jetzt würden wir weniger Landeszuschüsse in Form von Schlüsselzuweisungen erhalten, falls wir unseren Hebesatz senken“, erläutert Gier die Zwickmühle, die Landgemeinden in Aussicht steht. Sie hätten dann nach der Reform sogar weniger Geld in der Kasse.