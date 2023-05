Friedrich Wilke als Vorstand von Usseln Touristik verabschiedet

Von: Stefanie Rösner

An der neuen Wandertafel: v. l. Bürgermeister Thomas Trachte, Karl-Otto Götz, die neue Vorsitzende Gisela Biedermann, Friedrich Wilke, Margret Wilke, Jürgen Querl, Christian Stremme sowie Benedikt Wrede vom Naturpark. © Stefanie Rösner

Die neue Wandertafel unterhalb der Büller Höhe in Usseln bietet anschauliche Informationen für Wanderer, die sich rund um das Dorf im Upland auf den Weg machen wollen.

Usseln – Der Verein Usseln Touristik hat die massive Tafel aus Holz jetzt ihrer Bestimmung übergeben.

In diesem Rahmen ist auch der langjährige Vorsitzende des Vereins, Friedrich Wilke, geehrt und verabschiedet worden. Er hat sich 28 Jahre lang als Vorsitzender für Usseln Touristik stark gemacht und verschiedene Projekte begleitet. „Er war sich nie zu schade, sei es für die Aktion Saubere Landschaft oder auch um selbst Wandergruppen anzuführen“, sagte die neue Vorsitzende Gisela Biedermann.

„Wir wissen sein Engagement zu schätzen“, sagte der Willinger Bürgermeister Thomas Trachte. „Es ist bemerkenswert, wie viele Ämter und Funktionen Friedrich Wilke einnimmt.“ Wilke ist Ortsvorsteher in Usseln und engagiert sich darüber hinaus in der Kommunalpolitik im Gemeindeparlament und im Kreistag. Der Dank galt ihm und seiner Ehefrau Margret.

Dank an Bauhof der Gemeinde

Friedrich Wilke lobte, wie professionell die Wandertafel realisiert worden ist. Er dankte dem Bauhofleiter Jürgen Querl sowie Christian Stremme, der „die Tafel mit viel Herzblut entwickelt hat“. Karl-Otto Götz hatte zuvor die Routen erkundet, die nun auf der Tafel nachzulesen sind. Dort sind Landkarten der Wanderregion Usseln sowie speziell vom Kahlen Pön abgebildet, und es ist einiges über die Bergheide, die Heidepflege und diesen einzigartigen Lebensraum zu erfahren.

„Es ist ein tolles Portal entstanden, dass Wanderer in unserer Region begrüßt und Wander- und Mountainbike-Routen aufzeigt“, so Wilke. Die angegebenen Rundtouren sind zwischen fünf und sieben Kilometern lang und binden auch den Milcherlebnispfad mit ein. Der Naturpark Diemelsee hat sich an der Investition beteiligt und Bilder zur Verfügung gestellt. Rund 5500 Euro kamen an Materialkosten zusammen, 2500 Euro davon hat der Verein selbst finanziert.

Bürgermeister Trachte nannte die neue Wandertafel einen schönen Anlauf- und Startpunkt für Wanderer und Radfahrer. Wandern, Mountainbiken und Gesundheitstourismus würden künftig immer wichtiger werden. „Wir sind froh, dass wir in der Gemeinde Vereine haben, die die Angebotsstruktur dafür verbessern.“