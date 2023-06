Nahwärme und Fotovoltaik schon lange im Einsatz

Neuerwerbung in der Mannelstraße mit 15 Wohneinheiten

Die Wohnungsbaugenossenschaft hat das Haus des Künstlers Dieter Blum mit 15 Wohneinheiten samt Atelier und Künstlergarten in der Mannelstraße übernommen. Von links Volker Schultze von der Wohnungsbaugenossenschaft, Dieter Blum und Mieter Hans-Dieter Amels, der auch Hausmeisteraufgabe erledigt. © Elmar Schulten

Die Wohnungsbaugenossenschaft Arolsen eG ist seit Januar Eigentümerin des barocken Wohnhauses von Künstler Dieter Blum in Mannelstraße samt Atelier und Künstlergarten. In dem denkmalgeschützten Gebäude aus dem Jahr 1773 und dem Querbau aus dem Jahr 1800 gibt es 15 Wohnungen, ein Friseurgeschäft und einen kleinen Praxisraum.

Bad Arolsen – Die Wohnungsbaugenossenschaft hat schon 2019 die Verwaltung des Anwesens übernommen und hat nun auf Bitten des Künstlers auch Eigentum erworben. Mit dem Grundstückskauf verbunden ist ein lebenslanges Wohnrecht für den Künstler und die Zusage, dass der mit Kunstwerken fantasievoll gestaltete Garten und das Atelier mindestens zehn Jahre lang unangetastet erhalten bleiben.

Künstler Dieter Blum und der Vorsitzende der Wohnungsbaugenossenschaft, Volker Schultze, präsentierten das gemeinsame Projekt wenige Tage vor der Mitgliederversammlung der Genossenschaft der Öffentlichkeit. Dabei wurde deutlich, dass Blum das Gebäude Ende der 1950er Jahre gekauft und über die Jahrzehnte aufwendig renoviert hat.

Größter Wohnungsbestand in Bad Arolsen

Aus Sicht der Wohnungsbaugenossenschaft rundet die Neuerwerbung das Wohnungs-Portfolio in idealer Weise ab. Aus Sicht des Künstlers ist damit der Erhalt des Gebäudes und des Ateliers bestmöglich gesichert.

Die Wohnungsbaugenossenschaft hatte im Geschäftsjahr 2022 eine Bilanzsumme von 12,8 Millionen Euro. Den größten Anteil machen dabei mit 10,2 Millionen Euro die Sachanlagen in Form von 100 Häusern mit 652 Wohneinheiten und 218 Garagen und sechs Läden aus.

Dividende von 2,5 Prozent

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist Umsatzerlöse von 3,4 Millionen Euro aus. Dem stehen Aufwendungen von 1,9 Millionen Euro und Personalaufwendungen von 733.000 Euro gegenüber. Nach Abschreibungen und Steuern bleibt ein Jahresüberschuss von 441.000 Euro, der zum überwiegenden Teil den Ergebnisrücklagen zugeführt wird. Der Bilanzgewinn wird als Dividende auf die 847 Mitglieder mit 7496 Geschäftsanteilen ausgeschüttet.

Neben dem eigenen Wohnungsbestand werden 656 Wohnungen von 55 Eigentümergemeinschaften sowie 28 Garagen von zwei Eigentümergemeinschaften verwaltet. Außerdem werden neun Mehrfamilienhäuser mit 82 Wohnungseinheiten betreut.

Warteliste mit 120 Mietinteressenten

Zusammenfassend stellt Volker Schultze als Geschäftsführer der Wohnungsbaugenossenschaft Bad Arolsen fest, dass 2022 das bisher beste Ergebnis in der Geschichte der Genossenschaft erbracht habe. Es habe mit 50 Aus- und Einzügen vergleichsweise wenige Mieterwechsel gegeben. Die Quote liege bei 7,67 Prozent.



Das könne mit der unsicheren gesamtwirtschaftlichen Lage zusammenhängen. Viele Mieter wollten auf Nummer sicher gehen und fühlten sich bei der Wohnungsbaugenossenschaft gut aufgehoben. Aktuell werde eine Warteliste mit 120 Mietinteressenten geführt.



Nahwärme und Fotovoltaik schon lange im Einsatz

Nach Modernisierungsarbeiten wurden einzelne Mieten geringfügig angehoben. Die Durchschnittsmiete aller Wohnungen betrug im Berichtsjahr 4,35 Euro pro Quadratmeter.



Ein großes Thema ist die Energieversorgung in Immobilien. Hier strebt die Wohnungsbaugenossenschaft wie berichtet den Anschluss weiterer Häuser an das Nahwärmenetz der Stadt an.

Durch die Vermietung von Dachflächen an die Arolser Energie-Gesellschaft mbH, einer Tochtergesellschaft der Wohnungsbaugenossenschaft, können auf Jahre hinaus sichere Erträge erwirtschaftet werden. Im vergangenen Jahr konnte die Wohnungsbaugenossenschaft hieraus Erträge in Höhe von 25.000 Euro verbuchen. (Elmar Schulten)