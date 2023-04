Neues Besucherzentrum Edersee ab Samstag fürs Publikum geöffnet

Infos, Erlebnis und Begegnung

+ © Matthias Schuldt Froh über das Ergebnis: Projektleiter Uli Klein (links) und Architekt Christoph Hesse. © Matthias Schuldt

Ab Samstag „stehen wir 3000 Öffnungsstunden im Jahr im neuen Besucherzentrum Edersee zur Verfügung“, sagt Claus Günther, Geschäftsführer des Edersee-Marketings.

Edersee - Mit seinem Team nahm er Freitagmoren zur Eröffnungsfeier vor geladenem Publikum aus den Händen von Edertals Bürgermeister Klaus Gier den symbolischen Schlüssel entgegen für „ein imposantes Gebäude an zentralem Ort“. So bezeichnete es Vize-Landrat Karl-Friedrich Frese und fügte hinzu: „Über viele Jahre begleitete die Region das Projekt mit mehrmaligem Auf und Ab – das Auf hat gewonnen.“ Regierungspräsident Mark Weinmeister ist sich sicher: „Dieses Besucherzentrum stärkt den Edersee, und was den Edersee stärkt, stärkt ganz Nordhessen.“ Der RP hob damit ab auf die große Bedeutung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor für die gesamte Region und auf den Edersee mit dem Weltnatur-erbe Nationalpark als eine Kernattraktion.

Wirkung entfalten soll das Zentrum darüber hinaus, indem es die Lebensqualität der Region im Ringen um neue Fachkräfte für die hiesigen Unternehmen bewirbt und zugleich selbst einen Mosaikstein bildet, die Lebensqualität weiter zu steigern. „Das Zentrum ist angelegt als Ort der Begegnung und der Gemeinschaft“, unterstrich Architekt Christoph Hesse. Nicht nur das Innere, auch die Außenanlage dient diesem Zweck. Der Aufgang zur Aussichtsplattform soll dazu einladen, sich hinzusetzen, zu entspannen oder zu plaudern. „Bildhaft haben wir ein Stück aus der Sperrmauer herausgeschnitten und wollen im Inneren des Zentrums die Atmosphäre, die im Inneren der Mauer herrscht, erlebbar machen“, erklärte der Architekt.

„Neue Schlagkraft für die Ferienregion Edersee in einem umkämpften Markt“

Die Multimedia-Visionsschau „Mythos Edersee“ im Untergeschoss nimmt die Gäste mit auf eine mit vielen Emotionen und Bildeindrücken behaftete Reise durch die Historie von Mauer, Kraftwerken und Talsperre. All das soll Neugierde wecken bei Millionen Gästen und die Identifikation der Einheimischen mit ihrem Lebensumfeld stärken.

+ Schlüsselübergabe: Claus Günther (links) und Klaus Gier. © Matthias Schuldt

Viele Beteiligte zogen an einem Strang und last not least das Land Hessen mit seinem großen Beitrag zur Finanzierung, betonte Bürgermeister Klaus Gier: „Ohne diese Hilfe wäre das nicht zu schaffen gewesen.“. Er begrüßte seine Vorgänger Wolfgang Gottschalk und Willi-Ernst Schreiber. Auch deren Amtszeiten prägte die Arbeit für die Zukunft des Edersees und seiner Vermarktung gerade an diesem herausgehobenen Ort. „Im Verbund des Edersee Marketings entwickeln wir mit diesem bedeutsamen Schritt neue Schlagkraft in einem heiß umkämpften Markt“, untermauerte Gier. Dem stimmten die heimischen Landtagsabgeordneten Jan-Wilhelm Pohlmann, Claudia Ravensburg (beide CDU), Daniel May und Jürgen Frömmrich (beide Grüne) zu und gratulierten allen Beteiligten zum gelungenen Werk. Ab heute ist das Zentrum mit dem Team um seine Leiterin Gabriele Ritter täglich offen fürs Publikum: Mai bis Oktober, 10 bis 18 Uhr; November bis April, 10 bis 16 Uhr.

Manch schlaflose Nacht wegen des Projektes verbracht

„Dieser Tag heute bewegt mich sehr“, gestand Uli Klein in seiner Begrüßung ein, Projektleiter bei der Gemeinde Edertal für das neue Besucherzentrum und treibende Kraft hinter der Multimediavisionsschau, die er gemeinsam mit der Firma „Urbanscreen“ verwirklichte, unterstützt mit Material vieler Edersee-Kenner und -Freunde.



Manch schlaflose Nacht habe er wegen des Zentrums verbracht. So viele Aspekte seien zu klären gewesen. „Das hier war Bombenabwurfgebiet im Zweiten Weltkrieg“, verwies Klein auf eine von vielen Hürden auf dem Weg zur Genehmigung. Der Denkmalschutz musste ebenso einbezogen werden wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Neue Unwägbarkeiten konnten sich jeden Moment offenbaren – etwa, als plötzlich bei den Baggerarbeiten die Kellermauern des alten Bau und Planungsbüros aus Zeiten des Sperrmauerbaus zutage traten. Klein hatte parallel zu all dem eine lange Krankheit zu bewältigen und bedankte sich für die Unterstützung, die ihm auch und gerade in dieser Zeit seine Kollegin Mareike Abraham und Bauamtsleiter Alexander Paul geleistet hätten.

