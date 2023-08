Ökologe macht Vorschlag zum Erhalt der Hainaer Wohrateiche

Flachwasser-Teiche statt Rückbau

Der untere Wohrateich bei Haina im Sommer 2023: Durch die Teilbefüllung sei der Teich naturschutzfachlich viel wertvoller geworden als der frühere, hoch angestaute Teich, sagt der Ökologe Kurt Möbus.

Der Ökologe Kurt Möbus macht einen Vorschlag, wie seiner Meinung nach die Hainaer Wohrateiche erhalten werden könnten und trotzdem für Hochwasserschutz gesorgt würde.

Haina/Kloster – Mit einem Vorschlag zum seit 2019 währenden Konflikt um den Rückbau der beiden Wohrateiche oberhalb von Haina meldet sich Kurt Möbus, Betreiber des Fachbüros Faunistik und Ökologie in Friedrichstein, zu Wort: Die Teiche sollen als Flachwasserteiche erhalten bleiben, statt sie zu einem naturnahen Fließgewässer umzugestalten.

Wie berichtet, soll die Umgestaltung aus Hochwasserschutzgründen erfolgen. Die maroden Dämme könnten bei Starkregen brechen und Teile Hainas überschwemmen, hatte die Obere Wasserbehörde gewarnt. Der Landeswohlfahrtsverband (LWV) als Eigentümer beschloss daraufhin die Renaturierung der Wohra. Eine Sanierung der Dämme sei zu aufwendiger und teurer. Der Antrag auf Umgestaltung liegt dem Regierungspräsidium Kassel (RP) zur Genehmigung vor.

Hainaer Wohrateiche: Bürgerinitiative kämpft für Erhalt

Gegen den Plan läuft die Bürgerinitiative Rettet die Wohrateiche (BI) Sturm. Sie bezweifelt eine Überschwemmungsgefahr und will die vor gut 100 Jahren angelegten Teiche erhalten. Eine Umgestaltung sei rechtswidrig, weil die Teiche in dem nach ihnen benannten Naturschutzgebiet Wohrateiche liegen, so die BI.

Nachdem aus Hochwasserschutz an beiden Teichen im Herbst 2019 das Wasser abgelassen und die dort lebenden Fische und Krebse umgesiedelt worden waren, setzte die BI sich dafür ein, dass zumindest der untere Teich von Frühjahr bis Herbst jeweils wieder teilweise befüllt wird, damit die dort lebenden Fledermäuse genug Insekten als Nahrung finden.

Hainaer Wohrateiche: Aktueller Zustand erstaunt den Ökologen

Der Zustand des unteren Teichs mit der Teilbefüllung hat nun Kurt Möbus – nach eigenen Angaben Naturschutz- und Libellenexperte – „in Staunen versetzt“: Dieses Flachgewässer, das ursprünglich nur als Notnagel gesehen worden sei, habe sich „als naturschutzfachlich viel wertvoller herausgestellt als der frühere, hoch angestaute Teich. Möbus: „Die Natur selbst hat den Konflikt auf geradezu salomonische Weise gelöst.“ Er meint: „Es gibt nun keinerlei Anlass mehr, die Teiche völlig zurückzubauen, denn die Gefahr von Hochwässern nach Dammbruch ist damit vollkommen gebannt. Man braucht nur die niedrige Stauführung, wie sie jetzt im unteren Teich besteht, beizubehalten.“

Er hat diesen Vorschlag als Antrag ans RP gestellt – mit dem Zusatz, dass geprüft werden soll, ob noch eine geringfügige Anhebung der Stauhöhe möglich sei. Auch der obere Wohrateich solle in entsprechender Höhe wieder mit Wasser gefüllt werden. „Und es muss eine Pflegeplanung erarbeitet werden, um eine Verlandung der Teiche zu verhindern und ihren dauerhaften Bestand zu gewährleisten“, fügt er hinzu.

Möbus, der aus Löhlbach stammt, seit Kindheit das Gebiet kenne und 1984 die Ausweisung des Naturschutzgebiets Wohrateiche für die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz beantragt hat, weist darauf hin, dass die Umgestaltung „eine Zerstörung des Schutzgrundes bedeuten würde“, somit „das schwerste Vergehen gegen die Naturschutzverordnung“.

Hainaer Wohrateiche: Viele Vogel- und Libellenarten

Er hat nach eigenen Angaben nun am unteren Wohrateich zahlreiche Vogelarten – Zwergtaucher, Kanadagans, Reiherente, Stockente, Teichhuhn, Eisvogel – und eine „ganze Reihe von Libellen“ beobachtet. Ohne genauere Erhebungen lasse sich schon sagen, „dass der Libellenbestand erheblich arten- und individuenreicher ist als 1987/1988“. Aufgrund des aktuellen Zustands müsse die naturschutzfachliche Bewertung und Bilanzierung komplett neu erfolgen, fordert er.

Hainaer Wohrateiche: Das sagt das Regierungspräsidium zum Vorschlag

Wie bewertet das Regierungspräsidium (RP) Kassel, Genehmigungsbehörde für den Umbau der Wohrateiche, den Vorschlag von Kurt Möbus? Dazu sagt Sprecherin Katrin Walmanns: „Diese Frage können wir aktuell noch nicht beantworten, da der Vorschlag von Herrn Möbus erst Ende vergangener Woche bei uns eingegangen ist. Dies müssen wir uns zunächst anschauen und prüfen, danach bekommt natürlich zunächst der Antragsteller eine Rückmeldung. Dieser sollte als erster die behördliche Einschätzung zu seiner Idee erfahren.“



Zur Frage nach dem aktuellen Stand in Sachen Umgestaltung der Wohrateiche, teilt das RP mit: „Die Planunterlagen und der Antrag zur Renaturierung sind bei uns eingegangen. Aktuell befindet sich das Verfahren in der Anhörung der anerkannten Naturschutzvereinigungen, die bis Ende August Anregungen und Hinweise an die Obere Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel senden können. Diese werden dann im Verfahren abgewogen.“



Hainaer Wohrateiche: Das sagt der Landeswohlfahrtsverband

Der Landeswohlfahrtsverband selbst äußert sich zur Idee von Kurt Möbus nicht, weil der Vorschlag an das RP gegangen sei. „Wir warten auf die Genehmigung unseres Antrags zur Außergefahrsetzung und Renaturierung der Wohrateiche“, sagt Rose-Marie von Krauss, stellvertretende Leiterin der LWV-Öffentlichkeitsarbeit, auf Anfrage unserer Zeitung. (Martina Biedenbach)