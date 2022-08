Open-Air-Kino am 9. und 10. September in Frankenberg

Minions auf dem Burgberg

+ © Stadt Frankenberg Beim Open-Air-Kino in Frankenberg werden die Minions und „Monsieur Claude und sein großes Fest“ gezeigt. © Stadt Frankenberg

Die Stadt Frankenberg lädt ein zum Open-Air-Kino am 9. und 10. September. Es werden zwei Filme gezeigt.

Frankenberg – Die Stadt Frankenberg veranstaltet im September wieder ein Open-Air-Kino. Am 9. und 10. September verwandelt sich der Burgberg wie in den vergangenen beiden Jahren in einen sommerlichen Freiluft-Kinosaal.

Am Freitag, 9. September, wird um 20 Uhr die animierte Abenteuer-Komödie „Minions 2 – auf der Suche nach dem Mini-Boss“ gezeigt. Die kleinen gelben Minions und Möchtegern-Bösewicht Gru sind nicht nur für Kinder ein Film-Spaß. Am Samstag, 10. September, läuft dann ebenfalls ab 20 Uhr die sehr erfolgreiche französische Komödie „Monsieur Claude und sein großes Fest“. Im Mittelpunkt steht dabei der griesgrämige Monsieur Claude mit seiner multikulturellen Familie. Im bereits dritten Teil der Filmreihe wird das Potenzial für Peinlichkeiten mit erweitertem Personal noch einmal vervielfacht.

Karten sind ab sofort für 5 Euro im Vorverkauf zu erhalten im Bürgerbüro der Stadt Frankenberg (Obermarkt 7-13), bei der Ederbergland-Touristik (Untermarkt 12) sowie in der Buchhandlung Jakobi in der Fußgängerzone. Darüber hinaus wird es voraussichtlich auch Karten an der Abendkasse geben.

Das Frankenberger Open-Air-Kino ist Teil des Sommer-Wander-Kinos 2022 und wird veranstaltet in Zusammenarbeit mit den Bähr Filmtheaterbetrieben sowie dem Film- und Kinobüro Hessen.

Einlass an beiden Abenden ist ab 19 Uhr. Die Vorstellungen sind als Klappstuhlvorstellung geplant. Das bedeutet, dass alle Zuschauer sich ihre Sitzgelegenheit, Kissen und Decken selbst mitbringen. Für Popcorn und alkoholfreie Getränke vor Ort sorgt die Naturschutzjugend Frankenberg. (Jörg Paulus)