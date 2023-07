Korbach: AKF-Vielfalt mit Orgelmusik, Swing und Alexander Eder

Kein Durchkommen mehr im Weindorf: Vor dem Auftritt von Alexander Eder drängten sich die Besucher vor der Bühne. © Hans Peter Osterhold

Richtig viel los war es auf der Festmeile am Freitagabend, und entsprechend vielfältig war das Musikangebot: Swing im Hof und ein Konzert mit Alexander Eder, dem Superstar aus Österreich im Weindorf. Am Samstagvormittag dann ein Ragtime-Orgelkonzert in der Kirche. Begeisterung gab es bei allen Auftritten.

Korbach - Das AKF ist immer auch als Treffen für ehemalige Korbacherinnen und Korbacher gesetzt, sodass am Freitag bereits viele Besucher angereist waren, die das Fest genossen und die Zeit nutzten, um gleichzeitig Eltern, Freunde und Schulfreunde wieder zu sehen.

Und abwechslungsreicher geht nicht: Ragtime war in der Kilianskirche im Angebot, mit Orgel und Schlagwerk und Bezirkskantor Stefan Kammerer und Lukas Koch, eine spannende Kombination, die begeisterte. Stefan Kammerer erklärte die Wurzeln des Ragtime und die Folge und Hintergründe der Stücke. Ragtime entstand in kein Durchkommen mehr im Weindorf,den USA im späten 19. Jahrhundert, wurde zunächst mit unterschiedlichen Instrumenten interpretiert, die Orgel kam in der Stummfilmzeit dazu. Die Stücke sind melodisch und variantenreich, Molltöne sind die Ausnahme.

Und dem Organisten machte der Gang durch die Geschichte des Ragtime sichtlich Spaß, die gelegentliche Unterstützung des Rhythmus durch Lukas Koch belebte die Stücke zusätzlich. Dem Organisten gelang es, der Kuhn Orgel ganz kreative und ungewohnte Töne zu entlocken, bei „Annodazumal“ hätte er durchaus ein viertes Manual haben können, er hätte es auch noch geschafft. „Stoptime“ mit einfachem Rhythmus, der zum Mitklatschen einlud, bis zur Nachtigall bei „Nightingale“ mit vielen hohen Tönen oder „The Cascades“, bei dem man das Wasser rauschen hörte, folgten. Der absolute Höhepunkt war das letzte Stück, „Root Beer Rag“ von Billy Joel, bei dem die Zuschauer das wahnsinnig flinke Tastenspiel des Organisten kaum fassen konnten, entsprechend tosend war der Beifall.

Die in diesem Jahr neu geschaffene Bühne „auf dem Kump“ ist eine kreative Location, wo Bill Sauer, in der Region kein Unbekannter, Rock- und Pop Songs sang und spielte. Die Zuhörerschaft konnte vom Liegestuhl aus dabei sein.

Ein absoluter Höhepunkt war das Konzert von „Soulsonic“ im Hof der Musikschule. Einmaliges Ambiente, musikalisch perfekte Performance mit gleichzeitig großem Unterhaltungswert. Ein Gang durch die Geschichte der populären Musik, fast alles im Swing Sound mit starken jazzigen Elementen, kreativ, mit perfektem Piano von Michael Müller und toller Stimme von Ramona Reiff. Hier waren nicht nur die Melodien der 1920er Jahre im Angebot, „Dancing Queen“ von Abba im Swingsound war ein Erlebnis und lud zum Mitsingen ein. Die beiden konnten jeden bekannten Song im Swing Stil bringen oder verjazzen, Ramona machte Ausflüge ins Publikum und setzte auf Kommunikation mit der Zuhörerschaft, witzig, intelligent und einfach mit großer Entertainerqualität.

Alexander Eder hatten viele Besucherinnen und Besucher nicht auf dem Zettel. Trotzdem hatte der aktuelle Superstar aus Österreich offenbar viele Fans beim Fest. Es war kein Durchkommen mehr im Weindorf, vor der Bühne war ein zusätzlicher Sicherheitszaun errichtet worden und jede Menge zusätzliche Security dabei. Der als Singer-Songwriter mit Band angekündigte Beitrag brachte schon im Vorfeld eine riesige Fangemeinde vor die Bühne, die begeistert alle Songs spontan mitsingen konnten. Und es war nicht wirklich nur Songwriter Stil, ruhige Töne machten Platz für rockige Rhythmen und viel Mitsingen und Partyfeeling. os

