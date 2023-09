Hüneberg-Haus in Volkmarsen: Ein Ort für Kultur und Erinnerung

Von: Julia Janzen

Teilen

Der neue Vorstand des Arbeitskreises Rückblende mit (von links) Theo Brömmelhaus, Renate Walprecht, Arno Walprecht, Manfred Flore und Dr Wolfgang Werner. © Julia Janzen

Sie wollen nicht nur die jüdische Geschichte der Kugelsburgstadt vermitteln, sondern auch für Demokratie eintreten und gegen das Vergessen: Um möglichst vielen Menschen das zu vermitteln, hat der neue Vorstand des Arbeitskreises Rückblende – Gegen das Vergessen ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Neben Musik, Literatur und Vorträgen gibt es auch ein Schmankerl nicht nur für Fußball-Fans.

Volkmarsen - „Wir haben den Anspruch, ein Kulturort zu sein“, sagt Dr. Wolfgang Werner, Vorsitzender des Arbeitskreises. Und die bisherigen Veranstaltungen seien „sehr erfolgreich umgesetzt“ worden. Bis dato der Höhepunkt: Der Auftritt der „Harmonist:innen“ im Juli. Das Gustav-Hüneberg-Haus sei aus allen Nähten geplatzt. Für Vorstandsmitglied Arno Walprecht ein gutes Beispiel, denn dies sei „ein Stück weit lebendige Erinnerungskultur“. Es sei nicht nur die Musik der Comedian Harmonists zu hören gewesen, auch die Biografien der jüdischen und nicht-jüdischen Mitglieder seien thematisiert worden. „Alle Veranstaltungen sollen einen Bezug zum Haus haben“, betont Renate Walprecht.

Weiter geht es am Sonntag, 17. September, um 16 Uhr mit einem literarischen Konzert. Rainer Maria Rilke steht im Fokus. Anne Petrossow (Gesang), Julia Reingardt (Klavier) und Peter Will (Lesungen) bestreiten den Nachmittag. Einen Bob-Dylan-Nachmittag gibt es am Sonntag, 1. Oktober, ab 16 Uhr. Jörg Müller aus Kassel, Ulrich Schneider aus Berlin und Wolfgang Werner nähern sich Dylan, der aus einem jüdischen Elternhaus stammte, mit Musik und Texten.

Ein Tag nicht nur für Eintracht-Frankfurt-Fans

Zur einer Lesung mit der Autorin Yasmin Alinaghi wird am Sonntag, 15. Oktober, eingeladen. Beginn ist ebenfalls um 16 Uhr. Sie liest aus ihrem Roman „Unwert – Der Weg des Kirschmädchens“. Es geht um das Thema Euthanasie. Zeitgleich wird eine Begleitausstellung des Lebenshilfe-Werks Weimar/Apolda eröffnet. Um „Romanische Kirchen in Waldeck“ geht es bei einem Vortrag mit Dr. Jürgen Römer am Sonntag, 5. November. Am 9. November ist eine Pogrom-Gedenkveranstaltung geplant.

Das Veranstaltungsjahr endet mit dem Besuch von Matthias Thoma, Leiter des Eintracht Frankfurt-Museums, am Sonntag, 19. November. Unter dem Titel „Sonnys Geschichte“ wird der Film „Sonny“ gezeigt, in dem es um Helmut Sonneberg geht, Holocaust-Überlebender und treuer Fan der Eintracht. Beginn ist um 16 Uhr.

Der Eintritt ist stets frei, der Verein freut sich aber über Spenden. Empfohlen wird, sich per Mail im Vorfeld für die Veranstaltungen zum Thema Bob Dylan und „Sonny“ anzumelden an die Adresse post@rueckblende-volkmarsen.de.

Per Mail können sich auch Gruppen melden, die das Haus und die Mikwe kennenlernen möchten. Regulär geöffnet ist das Hüneberg-Haus immer am ersten und dritten Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Es gibt stets Kaffee und Kuchen, auch im Vorfeld der Veranstaltungen. Weitere Infos auf der Internetseite des Vereins. jj