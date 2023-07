Freie Fahrt erst im Oktober: Vollsperrung im Baustellenbereich der B252 dauert an

Von: Marcus Althaus

Mehrere Sprengungen waren nötig, um das Gestein zu lösen. „Diese konnten nur in kleinen Abschnitten erfolgen, um größere Erschütterungen zu vermeiden“, beschreibt Dr. Hellwig Kamm. Vorgestern erfolgte die letzte Sprengung. © Marcus Althaus

Das Ende der 2017 begonnenen Bauarbeiten zur Ortsumgehung Dorfitter rückt näher, gleichzeitig verlängert sich die aktuelle Vollsperrung auf der B 252.

Vöhl-Dorfitter – „Bis zum Herbst 2023 wird nach derzeitigem Stand der Anschluss Dorfitter-Süd mit der Zufahrt nach Obernburg über die Kreisstraße 25 befahrbar sein. Lediglich die Arbeiten an der Brücke K25 mit der Radwegeverbindung werden wohl noch einige Monate dauern“, sagten Bauingenieurin Christina Eberhardt und Dr. Hellwig Kamm von Hessen Mobil gestern bei einer Baustellenbesichtigung.

Die Brücke könne voraussichtlich im Frühjahr 2024 für den Verkehr freigegeben werden. Bis dahin sei Dorfitter von der Bundesstraße aus über den Nordanschluss erreichbar.

Bis zum Herbst 2023 wird nach derzeitigem Stand auch der Anschluss Dorfitter-Süd mit der Zufahrt nach Obernburg über die Kreisstraße 25 befahrbar sein. © Marcus Altahsu

Dass der Verkehr voraussichtlich Mitte Oktober 2023 auf der neuen Trasse an Dorfitter vorbeirollen wird, ist für die Orte entlang der eingerichteten Umleitungsstrecken ein lang ersehnter Termin. Seit 23. Januar ist die B 252 im Baustellenbereich komplett gesperrt. Ursprünglich sollte die Vollsperrung Anfang August aufgehoben werden. Doch dieser Termin ist laut Christina Eberhardt und Dr. Hellwig Kamm nicht zu halten, obwohl an allen Stellen mit Hochdruck gearbeitet wird.

Der Fels im Bereich des Hangabtrages am alten Bahnhof Dorfitter zeigte sich widerstandsfähiger als gedacht. Mehrere Sprengungen waren nötig, um das Gestein zu lösen. „Diese konnten nur in kleinen Abschnitten erfolgen, um größere Erschütterungen zu vermeiden“, so Kamm. Vorgestern erfolgte die letzte Sprengung.

Ein Großteil des abgetragener Hanges in der Nähe des alten Bahnhofs Dorfitter ist bereits mit Netzen gesichert. © Marcus Althaus

Die gute Nachricht: Da die Kurhessenbahn den Bahnübergang in Richtung Thalitter früher als geplant beseitigte, entfällt die mehrwöchige Sperrung der Bundesstraße im Frühjahr 2024 und lässt somit die beschriebene, endgültige Verkehrsfreigabe schon jetzt im Oktober möglich werden. Die Kurhessenbahn will ab heute auch wieder die Gleisstrecke zwischen Korbach und Frankenberg nutzen.

Die Arbeiten am Bahnübergang hatten allerdings Auswirkungen auf den gesamten Baufortschritt beim Südanschluss. Laut Hessen Mobil wird nun das restliche Gestein vom Hangabtrag beseitigt und der Lückenschluss folgt. Dabei wird auch der Streckenabschnitt der Bundesstraße bis Thalitter erneuert.

Der Verkehr soll hier im Oktober rollen: Blick auf den aktuellen Baustellenbereich der Bundesstraße 252 wo die Zufahrten aus Richtung Obernburg entstehen. © Marcus Althaus

Im August 2017 erfolgte der Spatenstich für die drei Kilometer lange Ortsumgehung. Bisher wurden sechs Brückenbauwerke zur Querung der Bahnlinie, des Kuhbachs und des Straßennetzes errichtet. Dorfitter wird im Frühjahr 2024 über die noch im Bau befindliche Brücke im Süden angeschlossen. Im Norden fließt seit Mai der Verkehr über die neue Bundesstraße zwischen Ortsumgehung Korbach und Nordausfahrt Dorfitter.

Der ehemalige Bahnübergang in Richtung Thalitter ist Geschichte. Ab Freitag, 7. Juli, sollen hier wieder Züge fahren. © Marcus Althaus