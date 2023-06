Papier aus dem Himalaya im Waldecker Land

Von: Julia Janzen

Handgeschöpftes Papier aus Nepal: Dakman Thapa zeigt, wie das von ihm hergestellte Papier aussieht. Seine Geschäftspartnerin ist Sanne Weigandt aus Mühlhausen (rechts). Links Unterstützerin Barbara Linder. © Julia Janzen

Zum ersten Mal in seinem Leben hat Dakman Thapa seine Heimat Nepal verlassen. Der 35-Jährige besuchte Nordwaldeck. Hier lebt seine Geschäftspartnerin Sanne Weigandt. Die Mühlhäuserin lernte den jungen Mann beim Urlaub in Nepal kennen. Durch Corona verlor er seinen Job, spontan half Weigandt ihm, eine besondere Idee umzusetzen. Nun sind beide Geschäftspartner.

Twistetal - Bereits sechs Mal war Sanne Weigandt bisher in Nepal, das zwischen China und Indien liegt. „Es ist eine völlig andere Welt: Menschen, Gesellschaft, Spiritualität“, berichtet die vierfache Mutter. Sie ist fasziniert von dem Land. Sie liebe auch die Berge, „sie machen demütig“. Gearbeitet werde viel von den Nepalesen, doch deutlich langsamer. Dakman Thapa hat stets als Bauer gearbeitet, bevor er Trekkingführer wurde. So lernte er auch Sanne Weigandt kennen, als sie 2020 zum ersten Mal in Nepal war. Doch als Corona kam und die Touristen ausblieben, verlor Dakman Thapa seinen Job. Allerdings: Er muss nicht nur sich, sondern auch Frau und zwei Kinder ernähren.

Die deutsche Besucherin hatte schließlich die rettende Idee: Dakmans Dorf liegt in der Nähe von Lokta-Bäumen, die in Nepal in 2000 bis 3000 Meter Höhe wachsen. Und aus diesen Bäumen entstehe seit Hunderten von Jahren Lokta-Papier, dicker und weicher als herkömmliches Papier, außerdem reißfest. Noch heute werde das für offizielle Dokumente genutzt, sagt Weigandt. Die Bäume werden allerdings nicht gefällt, sondern lediglich einzelne Äste abgenommen. Diese wachsen wieder nach.

Für das Papier werde die Rinde abgenommen und zunächst in klarem Quellwasser gewaschen, erklärt Dakman. Anschließend wird die Rinde zerkleinert, auf Holzfeuer gekocht und schließlich mit Quellwasser ein Brei daraus hergestellt. Das wird in den Rahmen geschöpft und in der Sonne getrocknet. Weigandt hatte Papier nach einem Besuch mitgenommen und mittlerweile kaufen nicht nur Künstler das besondere Produkte für ihre Arbeit. Bei Colibri in Korbach und Aumann in Bad Arolsen gibt es Notizbücher und Karten, die aus Lokta-Papier gefertigt wurden.

„Flach, aber schön hier“

Weil die Nachfrage groß ist, arbeiten eine Frau und ein Mann aus Dakmans Dorf bereits mit, weitere könnten hinzu kommen. „Das ist eine tolle Arbeit für alle, die nicht auf dem Feld arbeiten können.“ Wichtig sei Weigandt, dass alle fair und gut bezahlt würden.

Erschwert wird die Arbeit in der langen Regenzeit. Die Rahmen würden im Freien gelagert, es gibt schlicht keinen geschlossenen Raum. Nun soll ein kleines Gebäude gebaut werden.

Dakman haben die vier Wochen in Deutschland begeistert. „Es ist sehr flach, aber sehr schön“, sagt er lachend. Zusammen mit seiner Gastgeberin war er am Meer und in den Bergen, aber auch in Berlin. Nun ist er zurück in Nepal. Weigandt fliegt im November wieder hin – und bringt Papier mit. Hier gibt es weitere Infos. jj