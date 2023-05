Papierfabrik Smurfit-Kappa produziert Eigenstrom und kann bei Dunkelflaute ins öffentliche Netz einspeisen

Von: Elmar Schulten

Teilen

Besuch auf der Baustelle: Geschäftsführer Stefan Beck (links) und Projektleiter Björn Wetekam eräutern die Kraftwerks-Pläne. Im Hintergrund die beiden Bio-Reaktoren des firmeneigenen Klärwerks. © Elmar Schulten

Für einen zweistelligen Millionenbetrag lässt die Papierfabrik Smurfit-Kappa ein modernes, auf die Energiewende abgestimmtes Kraftwerk auf ihrem Firmengelände an der Diemel errichten. Der Neubau soll im April 2024 in Betrieb genommen werden und das heutige Kraftwerk, das Anfang der 1980er Jahre errichtet wurde, ersetzen.

Diemelstadt-Wrexen – Das Unternehmen plant, künftig seinen gesamten Energiebedarf selber decken zu können. Das war bisher nur zu rund 60 Prozent möglich. Das neue Kraftwerk soll die für die Papierproduktion benötigte Wärme in Form von Dampf und den Strom zur Verfügung stellen. Durch diese Kraft-Wärme-Kopplung wird das neue Kraftwerk mit einem sehr hohen Wirkungsgrad von über 90 Prozent betrieben werden können.

Dazu werden zwei Gasturbinen mit jeweils 7,8 Megawatt elektrischer Leistung und drei nachgeschaltete Dampfkessel mit einer Kapazität von bis zu 100 Tonnen Dampf pro Stunde vorrangig mit Erdgas und nachrangig mit Biogas aus der firmeneigenen biologischen Abwasserreinigungsanlage betreiben. Langfristig aber sind die Turbinen schon heute für den spätren Einsatz von Wasserstoff vorbereitet.

Turbinen lassen sich flexibel schalten

Als Teil der bundesweiten Energiewende ist das Kraftwerk mit seiner neuen Übergabestation so angelegt, dass die Papierfabrik je nach Stromangebot im Netz flexibel versorgt werden kann. Bei einem Überangebot von Strom aus Photovoltaikanlagen oder Windkraftanlagen wird die Papierfabrik vergleichsweise günstige erneuerbare Energie aus dem Netz der Energie Waldeck-Frankenberg beziehen.

Die Papierfabrik Smurfit Kappa in Wrexen errichtet auf ihrem Firmengelände an der Diemel ein neues Kraftwerk zur Eigenstromversorgung. Der rote Kreis markiert den Bauplatz. © Hans Blosey

In einer Dunkelflaute und bei zusätzlichem Bedarf in der Region kann das Kraftwerk der Papierfabrik Strom ins Netz liefern. „Mit dieser innovativen Technologie trägt unser Kraftwerk zur Stabilisierung des immer grüner werdenden Stromnetzes bei“, bekräftigte Smurfit-Kappa-Geschäftsführer Stefan Beck und fügt hinzu, dies sei ein Beitrag zur Reduzierung der CO“-Emissionen und unterstütze den geplanten Aussieg aus der Kohleverstromung.

Produktionsstandort Wrexen gesichert

„Ich freue mich, dass Smurfit-Kappa mit dieser großen Investition in eine zukunftsweisende Technologie großes Vertrauen in die Leistungsfähigkeit unserer Wrexer Mannschaft zeigt und damit langfristig Arbeitsplätze am Standort sichert“, so Beck weiter.

Der Bau des neuen Kraftwerks sei Teil der Nachhaltigkeitsstrategie der weltweit operierenden Smurfit-Kappa-Gruppe. Eines der selbst gesteckten Ziele unter dem Oberbegriff „NetZero“ laute, die Verwendung fossiler Energieträger schrittweise immer weiter zu reduzieren.

Wertvolle Beiträge zum Umweltschutz

Auch bei der Reinigung der bei der Papierproduktion entstehenden Abwässer wolle man immer besser werden. Schon jetzt sei man in Wrexen sehr gut bei der Rückgewinnung von Wasser im Produktionskreislauf. Während die Papierindustrie weltweit etwa neun Liter pro Kilo Papier verbrauche, müssten in Wrexen nur etwa 2,1 Liter Frischwasser pro Kilo Papier aufgewandt werden. Vieles davon verdampfe. Deshalb sei man stolz darauf, den Dampfverbrauch seit 2005 um 28 Prozent reduziert zu haben. Der Stromverbrauch sei im gleichen Zeitraum um 14 Prozent verringert worden. Ähnlich die Entwicklung bei den C02-Emissionen: Minus 23 Prozent.

Aktuell produziert die Papierfabrik Smurfit-Kappa an der Diemel bei Wrexen mit rund 300 Mitarbeitern rund 240.000 Tonnen Wellpappenrohpapier und 80.000 Tonnen grafische Vollpappe, die zum Beispiel für Buch- und Aktendeckel oder Monopoly-Spiele verwendet wird. (Elmar Schulten)