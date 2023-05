Parlamentschefin Hannelore Behle führt Diemelseer Bürgermeister Volker Becker ins Amt ein

Amtseinführung: Per Handschlag verpflichtete Parlamentschefin Hannelore Behle den wiedergewählten Bürgermeister Volker Becker auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Aufgaben. Rechts: der Beigeordnete Klaus-Jürgen Bangert. © Karl Schilling

Bürgermeister Volker Becker tritt am 4. September seine vierte Amtszeit an. Bei der Sitzung der Gemeindevertreter am Freitag führte ihn die Parlamentschefin Hannelore Behle offiziell in sein Amt ein.

Diemelsee-Adorf – Per Handschlag verpflichtete Behle den Bürgermeister auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Aufgaben. Anschließend händigte ihm der Beigeordnete Klaus-Jürgen Bangert die Ernennungsurkunde zum Wahlbeamten und hauptamtlichen Bürgermeister aus. Eine Vereidigung war nicht erforderlich, weil Becker den Eid bereits bei seinem ersten Amtsantritt 2005 abgelegt hatte.

„Mit Ideen und Tatkraft“

In einer Ansprache versicherte Becker, es sei ihm ein „Herzensanliegen“ weitere sechs Jahre „mit Ideen und Tatkraft für die Menschen, die Gemeinde und die Heimatregion zu wirken“.



Gutes Wahlergebnis

Groß sei seine Freude gewesen, als er bei der Direktwahl am 5. März mit 75,91 Prozent der Stimmen und einer Wahlbeteiligung von 62,9 Prozent im Amt bestätigt worden sei – und das bei einem Gegenkandidaten: Der 55 Jahre alte Parteilose hatte sich gegen seinen SPD-Herausforderer Cord Wilke durchgesetzt.



So ein Ergebnis sei auch für einen Amtsinhaber keine Selbstverständlichkeit. „Dieses Vertrauen ist für mich Verpflichtung und Ansporn zugleich.“ Er werde sich weiter partei- und fraktionsübergreifend für das Wohl der Diemelseer einsetzen und die positive Entwicklung der Gemeinde fortführen. Dabei biete er allen eine faire und unvoreingenommene Zusammenarbeit an.



„Herausfordernde Zeit“

Alle seien aufgerufen, „in dieser herausfordernden Zeit tatkräftig, aber auch besonnen, verantwortungsbewusst und zuversichtlich die Weichen für die Zukunft zu stellen“. Er wolle Probleme und Ziele gemeinsam angehen – und Krise folge auf Krise, ob Corona, die Inflation oder die Sicherheit der Energieversorgung. Es gebe wieder mehr Flüchtlinge und den Krieg in der Ukraine, der Zuzug habe Folgen für den Wohnungsmarkt oder die Bildung. Der Klimawandel und der Bevölkerungswandel erfordereten vielfältige Anpassungen.



Zu enge Vorgaben

Gerade jetzt sei Handlungsfähigkeit gefragt – „aber die ist drastisch eingeengt“. Es gebe zu enge staatliche Vorgaben, Planungen dauerten zu lange und sorgten für Stillstand statt für ein Handeln. Bund und Land regierten mit vielen kleinen Details in Kindergärten oder Verwaltungen hinein. Becker forderte „ein Umdenken und einen neuen Realitätssinn“, sonst würden die Grenzen der Leistungsfähigkeit überschritten.



Vieles sei im Wandel, dies erforderte ein gemeinsames Management. „Ich verspreche Ihnen: Es wird bestimmt nicht langweilig.“



„Neues anpacken und Chancen ergreifen“

„Wir müssen immer den Mut haben, Neues anzupacken und Chancen zu ergreifen.“ Es gelte, sie Zukunft zu sichern und die eigene dentität zu wahren. Dabei lege er Wert auf die Eigenständigkeit der Gemeinde, sie sei „ein Aspekt für die Lebensqualität der Menschen“. Es gelte, die Dörfer als „Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturräume“ zu erhalten, dazu brauche es eine intakte Sozialstruktur.

Unverzichtbare Pfeiler des Gemeinschaftslebens seien die Familie, Vereine, das Ehrenamt in sozialen und kulturellen Institutionen und die Nachbarschaftshilfe. Die Politik müsse gegensteuern, um das schwächer werdende Ehrenamt zu stärken.