Drei Tage vermisst: Blaubussard Pedro ist zurück im Wildtierpark Edersee

Von: Cornelia Höhne

Teilen

Nach drei Tagen intensiver Suche wohlbehalten zurück: Blaubussard Pedro folgte am Dienstag um 10.50 Uhr dem Ruf des Falkners Theo Koch und landete wohlbehalten im Wildtierpark Edersee. © Cornelia Höhne

Pedro, der ausgebüchste Blaubussard, ist am Dienstagvormittag (9. Mai 2023) von ganz allein in den Wildtierpark Edersee zurückgekehrt.

Edertal-Hemfurth/Edersee – Seit Tagen suchte das Team der Greifenwarte fieberhaft nach dem Greifvogel. Am Dienstag um 10.50 Uhr rief Falkner Theo Koch wie schon an den Vortagen von der Flugwiese des Wildparks nach seinem Schützling, und die Reaktion folgte diesmal prompt.

„Er kam vom Hammerberg rüber geflogen,“ freut sich Koch und ist überglücklich.

Nach drei Tagen auf Diät als Leckerbissen eine Ratte

Der Ausreißer war offenbar seit Samstag (6. Mai) auf Diät, mutmaßt sein Betreuer. Fleischhäppchen belohnten ihn für seine Rückkehr, als besonderen Leckerbissen gab‘s eine Ratte. In über 22 Jahren ist dem Falkner der Greifvogel ans Herz gewachsen. Warum er bei der Flugschau am Samstagmittag entwischte, das kann er sich nicht erklären. „Irgendwas hat ihm nicht gepasst,“ mutmaßt Koch, der an diesem Tag selbst nicht dabei war.

Intensiv wurde nach dem Ausreißer gesucht, und nach einem Hilferuf in der WLZ stand das Telefon kaum still. Über 50 Anrufer meldeten Beobachtungen. Mitarbeiter der Greifenwarte schwärmten in zwei Teams in die Region aus. „Es gab immer wieder Sichtungen“, sagt Margarethe Kluthausen, Ehefrau von Falkner Ludger Kluthausen, der die Greifenwarte leitet. Die Suche konzentrierte sich auf die Bereiche Gudensberg, Vöhl, Scheid, Rehbach und Sachsenhausen. Wenn ein Team am Beobachtungsort eintraf, fehlte von dem Blaubussard aber jede Spur. „Wir sind hin- und hergefahren, aber gesehen haben wir ihn nicht“, berichtet Kluthausen.

Anrufer auch aus Frankfurt und dem Münsterland

Weit über 50 Anrufer wollten den großen Vogel mit Lederbändern an den Beinen gesehen haben. Zahlreiche Meldungen kamen aus der Edersee-Region. Aber auch in Frankfurt, Münster, Alsfeld und Gießen wollen ihn Menschen entdeckt haben. Das ist aus Sicht der Greifvogelexperten eher unwahrscheinlich. Sie vermuteten, dass sich Pedro ganz in der Nähe des Wildtierparks aufhielt. „Er wurde immer wieder am Edersee gesehen.“ Hinweise kamen auch von Mitgliedern des NABU und des Nationalparks Kellerwald-Edersee, die den Vogel beim Flug entdeckten.

Der Blaubussard, auch Aguya oder Kordillerenadler genannt, trägt keinen Sender. Falkner Koch, auf den der Vogel geprägt ist, hatte bei der Suche die Handschuhe und Tasche parat, die der Vogel von Flugschauen kennt.

Pedro segelt mit dem Wind in den Wildtierpark

Als der Wind am Dienstag drehte und aus Südost-Richtung wehte, schöpfte Koch Hoffnung auf baldige Rückkehr. Und er sollte recht haben. Pedro reagierte auf seine Rufe und segelte mit dem Wind auf das Flugfeld im Wildtierpark. Die Freude war groß. Nun wird der Heimkehrer wieder aufgepäppelt und trat schon am selben Nachmittag wieder in der Flugschau auf. Da wurde der Ausreißer von großen und kleinen Besuchern wie ein Star gefeiert.

Vor 20 Jahren flog ein Gänsegeier bis zur Wasserkuppe

Mit einem ähnlichen Ausflug vor rund 20 Jahren hatte es ein tierischer Kollege aus der Greifenwarte am Edersee in die Schlagzeilen der deutschen Presse geschafft. Der damals junge und unerfahrene Gänsegeier Franziskus war bei einer Flugschau bei Kaiserwetter aufgestiegen und flog bis zur Wasserkuppe. Später stellte sich heraus, dass Franziskus eine Franziska war. (Cornelia Höhne)