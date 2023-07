WLZ verlost Startplätze für Pedelec-Tour

Mit dem Pedelec durchs Sauerland: Waldeckische Landeszeitung und der ADAC Hessen-Thüringen laden am Samstag, 5. August, zu einer geführten E-Bike-Tour von Willingen nach Winterberg ein. WLZ-Leser können dafür am Donnerstag Startplätze gewinnen. © ADAC, Steve Bauerschmidt

Die Waldeckische Landeszeitung bietet in Kooperation mit dem ADAC Hessen-Thüringen am Samstag, 5. August, eine geführte E-Bike-Tour für Jung und Alt an. Fünf Leserinnen und Leser können kostenlos an der Tour von Willingen nach Winterberg und zurück teilnehmen und zudem das Fahren auf dem E-Bike unter professioneller Anleitung trainieren.

Waldeck-Frankenberg – 8,5 Millionen Pedelecs stehen heute laut dem ADAC in deutschen Haushalten – Tendenz weiter steigend! Diese „Stromer“ sind mittlerweile vor allem bei der Freizeitgestaltung allgegenwärtig.

Immer mehr Menschen steigen ganz bewusst auf diese elektrisierende Fortbewegung um: Klimaschutz, Verkehrswende, steigender Fitnessanspruch, wachsendes Gesundheitsbewusstsein und der Drang, an der frischen Luft zu sein, sind einige der Gründe. Gern nutzen sie dann ihren neuen Zweiräder für gemeinsame Tagestouren mit Freunden und Bekannten oder sind im Urlaub mit ihnen unterwegs.

Tatsache ist, dass viele Pedelec-Nutzer sich im Alltag erst einmal an die Fahrräder und deren Fahrverhalten gewöhnen müssen. Hilfreich ist hier ein Pedelec-Fahrtechniktraining, in dem der sichere Umgang mit dem Zweirad geübt wird und ein erfahrener Trainer Tipps gibt – so wie es am 5. August der Fall sein wird.

Die E-Bike-Tour durch das Hochsauerland, das viel Natur und schöne Ausblicke zu bieten hat. Mit Unterstützung des Sauerland Tourismus bieten WLZ und ADAC für fünf Lesern ein Erlebnispaket an. An der kostenlosen Tagesveranstaltung können Interessierte mit entsprechender Fitness und einem Pedelec 25 km/h (Ausführung Trekking, SUV oder Gravel erforderlich) teilnehmen.

Die etwa 62 Kilometer lange Strecke führt auf befestigten und unbefestigten Wegen von Willingen über Bruchhausen und Niederfeld bis nach Winterberg und retour. Im bekannten nordrhein-westfälischen Wintersportort ist eine einstündige Mittagspause geplant. Ferner findet vor dem Start in Willingen ein rund einstündiges Schnuppertraining statt.

Wichtig: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen gesund und fit sein, ein eigenes Pedelec nutzen, das verkehrssicher ist und der Straßenverkehrsordnung entspricht, einen Helm tragen und passende Kleidung, vor allem festes Schuhwerk tragen. Eine Sonnenbrille wird empfohlen. Der ADAC wird die Tour und damit auch die Teilnehmer versichern.

Wer am kostenlosen Techniktraining und an der E-Bike-Tour am 5. August teilnehmen möchte, kann sich am Donnerstag, 13. Juli, einen Startplatz sichern. Das Glückstelefon mit der Nummer 05631/560-130 ist ab punkt 14 Uhr besetzt. Die ersten fünf Anrufer, die eine freie Leitung erwischen, sind mit von der Partie. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten rechtzeitig vor der Veranstaltung vom ADAC per E-Mail noch ein Schreiben, das Uhrzeiten, Treffpunkt und weitere wichtige Infos enthält. (red/bs)