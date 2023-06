Personalmangel: Zugausfälle bei der Kurhessenbahn im ganzen Juni

Von: Jörg Paulus

Der Personalmangel bei der Kurhessenbahn und Bauarbeiten zwischen Korbach und Frankenberg sorgen wohl bis zum 1. Juli für Zugausfälle auf mehreren Linien.

Waldeck-Frankenberg - Aufgrund der noch immer angespannten Personalsituation bei der Kurhessenbahn sowie der Streckensperrung wegen Bauarbeiten zwischen Korbach und Frankenberg kommt es weiterhin, voraussichtlich bis zum 1. Juli, zu Zugausfällen auf Linien der Kurhessenbahn.

Ersatz der Kurhessenbahn durch Busse - Haltestellen können abweichen

Das hat der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) am Freitag, 2. Juni, mitgeteilt. Alle ausfallenden Züge werden durch Busse ersetzt. Der NVV weist darauf hin, dass die Fahrzeiten und Haltestellen der Busse von denen der Züge abweichen können. Nachfolgend die Detailinfos zu den einzelnen Linien:

RB/RE97, Marburg (Lahn) – Korbach Hbf – Brilon Stadt: Die Züge dieser Linie verkehren zwischen Frankenberg und Marburg montags bis freitags ab 13.39 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ganztägig nur 2-stündlich. Noch bis einschließlich 1. Juli ist die Bahnstrecke zwischen Korbach und Frankenberg wegen Bauarbeiten gesperrt. Alle ausfallenden Züge werden durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt. Es verkehren zusätzlich Schnellbusse zwischen Frankenberg und Korbach.

Hinweise zum Schienenersatzverkehr zwischen Frankenberg und Marburg

Hinweis zum Schienenersatzverkehr zwischen Frankenberg und Marburg: Am Samstag, 10. Juni, wird laut NVV die Sperrung der Kreisstraße zwischen Burgwald, Wiesenfeld und dem Abzweig an der B 252 bei Ernsthausen aufgehoben. Ab diesem Zeitpunkt werden die Busse über diese Route geführt und halten zusätzlich an der Haltestelle Abzweig Wiesenfeld.

Im Streckenabschnitt Korbach Hbf – Brilon Stadt verkehren die Züge ohne Einschränkung. Allerdings ist der Elleringhauser Tunnel in Brilon Wald wegen Bauarbeiten voraussichtlich noch bis August gesperrt. Daher besteht zwischen Brilon Wald und Bestwig nur Schienenersatzverkehr mit Bussen. Gleiches gilt für die Züge der Linie RE57 zwischen Brilon Wald und Brilon Stadt.

RB4, Kassel-Wilhelmshöhe – Korbach Hbf: Auf dieser Linie entfallen montags bis freitags einige Zugfahrten. Die ausfallenden Züge werden durch Busse im Schienenersatzverkehr (SEV) ersetzt. Die Busse halten nicht in Ahnatal-Weimar und Vellmar-Obervellmar. Betroffen sind folgende Verbindungen:

Korbach ab 6.57 Uhr – Kassel-Wilhelmshöhe an 8.21 Uhr

Kassel-Wilhelmshöhe ab 8.40 Uhr – Korbach ab 9.55 Uhr

Korbach ab 19.05 Uhr – Kassel-Wilhelmshöhe an 20.21 Uhr

Kassel-Wilhelmshöhe ab 20.40 Uhr – Korbach ab 21.55 Uhr

Volkmarsen ab 5.10 Uhr – Korbach an 5.40 Uhr.

RB 94, Marburg (Lahn) – Bad Laasphe – Erndtebrück: Es entfallen an Werktagen zum Teil die 2-stündlich verkehrenden Züge zwischen Marburg und Bad Laasphe. Züge im Berufs- und Schülerverkehr verkehren planmäßig. Die durchgehenden Züge Marburg – Bad Laasphe – Erndtebrück verkehren planmäßig. An Sonn- und Feiertagen und bei den an Samstagen über Siegen nach Betzdorf durchlaufenden Zügen kommt es zu keinen Einschränkungen.

Infos online und am Telefon Nähere Informationen erhalten Fahrgäste unter nvv.de/fahrplanauskunft, in der NVV-App und unter nvv.de/baustellen sowie beim gebührenfreien NVV-Service-Telefon unter 0800/939-0800 (erreichbar täglich von 5 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag bis 0 Uhr).