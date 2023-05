Pfingstmarkt in Sachsenberg bietet sehenswertes Programm für Groß und Klein

Bunter Festzug

+ © Uwe Walter Den Ton beim Festzug gab der Spielmannszug der Feuerwehr an. © Uwe Walter

Bei schönstem Wetter bot der Pfingstmarkt in Sachsenberg sehenswerte Anblicke, Musik und Tanz und viel Tradition.

Lichtenfels-Sachsenberg – Mit den ersten Sonnenstrahlen begann das Fest: Die Trommler zogen durch durch Sachsenberg, um mit ihren Instrumenten die Bürger zu wecken – es war wieder Zeit für den traditionellen Pfingstmarkt.

Am Sonntagnachmittag fand schloss sich an den Festgottesdienst im Bürgerhaus ein Höhepunkt des Wochenendes an: Bevor der große Festumzug durch den Lichtenfelser Ortsteil mit den örtlichen Vereinen startete, holte der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenberg, unter Leitung von Uwe Weidner, mit klingendem Spiel die Sachsenberger Burschenschaft im Feld ab. Diese Traditon besteht seit Gründung der Burschenschaft im Jahr 1894. Die vielen Zuschauer am Wegesrand erblickten beim Festzug nicht nur die gesammelten Vereine inklusive der Kinder und Jugendlichen der Stadt, sondern auch ein historisches Feuerwehrauto und herausgeputzte Reiterinnen des Reit- und Fahrvereins.

Nach der Festansprache von Ortsvorsteherin Lisa Backhaus und Lichtenfels Bürgermeister Henning Scheele wurden die drei Stadttrommler Friedhelm Naumann, Maik Valentin und Jürgen Wendzik nach teilweise mehr als dreißig Jahren im Amt zu ihrem Ausscheiden mit einer Anerkennung geehrt. Das Ausscheiden erfolgt auf eigenen Wunsch der drei Akteure. Bevor das Fest offiziell eröffnet wurde, spielte durch den Spielmannszug das Waldecker Lied gespielt, bei dem die ersten drei Strophen von allen Anwesenden mitgesungen wurden – zu feiern gab es reichlich, am Montag schließt sich als Finale des Fests der Eiermarkt an. (Uwe Walter)