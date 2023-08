Phönix Armaturenwerke: Spezialanfertigungen weltweit gefragt

Thorsten Seefried ist Geschäftsführer der Firma Phönix Armaturenwerke GmbH in Volkmarsen. Geplant und produziert werden hier Ventile, die in Industriebetrieben gefährliche Medie wie Chlor oder Flusssäure absolut dicht absperren und regeln müssen. © Elmar Schulten

Aus dem Insolvenzverfahren der Phönix Armaturen-Werke Bregel mit Sitz in Volkmarsen ist durch den Einstieg der familiengeführten italienischen Valvosider-Gruppe die Phönix Armaturenwerke GmbH entstanden, die die Produktion nahtlos am Standort Volkmarsen mit rund 100 der ursprünglich 160 Beschäftigten fortführt.

Volkmarsen - Neuer Geschäftsführer ist Thorsten Seefried, der weiterhin gute Absatzchancen für die Industrieventile aus Volkmarsen auf dem Weltmarkt sieht. Mit über 100-jähriger Erfahrung werden am Volkmarser Stadtbruch Spezialventile für Industrieanlagen konstruiert und produziert.

Weltweit gebe es überhaupt nur zwei weitere Hersteller, die ähnliche Ventile für besonders gefährliche Medien wie Chlor oder Flusssäure herstellen könnten. Die Spezialität liege dabei in den besonders konstruierten Balk-Ventilen, die ohne Dichtungen aus Gummi oder ähnlich empfindlichen Materialien auskommen.

Maßgeschneiderte Einzelstücke

Aus der Insolvenzmasse der früheren Firma Strack wurde zudem das Know-how bei der Produktion von Hochdruck-Armaturen übernommen, die unter anderem in Kraftwerken zum Einsatz kommen.

„Bei diesen Armaturen haben wir ganz wenig Wettbewerb“, erläutert Seefried: „Das sind Maßanfertigungen, die legt sich niemand auf Lager. Diese Ventile werden maßgenau gebaut und in eine Anlage eingepasst. Wenn die nach Jahrzehnten ausgetauscht werden muss, dann kommt es darauf an, dass der Ersatz hundertprozentig passt.“ Mindestens die Hälfte der Volkmarser Spezialarmaturen seien in ihrer besonderen Kombinatorik noch nie zuvor gebaut worden.

Familienunternehmen aus Norditalien

Angesichts der gefährlichen Einsatzgebiete seien besondere TÜV-Zulassungen nötig, die nur mit langjähriger Felderfahrung erreicht werden können. „Unsere Ingenieure und Technischen Zeichner können da auf jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen.

Neuer Eigentümer der Phönix Armaturen GmbH ist ein Familienunternehmen aus Norditalien, das mit 265 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 50 Millionen Euro erwirtschaftet. Hier hat man sich auf Spezialventile für die Öl- und Gasindustrie spezialisiert. „Unsere Märkte überschneiden sich, aber unsere Produkte sind doch ganz anders“, sagt Phönix-Geschäftsführer Seefried.

Synergieeffekte eingeplant

Umso besser ergänze man sich bei künftigen Großprojekten. Groß seien auch die Synergieeffekte. Valvosider verfüge über eine eigene Gießerei und könne daher die Vorprodukte schneller liefern als die bisherigen Zulieferer aus Indien.

Für das kommende Jahr strebt Seefried mit der Phönix in Volkmarsen einen Jahresumsatz von über 20 Millionen Euro an. (Elmar Schulten)