Polizei nahm in Marburg Exhibitionisten fest

Marburg. Mehrere sexuelle Belästigungen und exhibitionistische Handlungen hat ein 21-jähriger Marburger nach seiner Festnahme durch die Polizei eingeräumt.

Allerdings leugnete er in der Vernehmung zunächst die Taten, teilt die Polizei mit. Beamte erkannten ihn am Dienstag knapp anderthalb Stunden nach der letzten Tat am Pendlerparkplatz am Marburger Bahnhof aufgrund der vorliegenden Beschreibung seines letzten Opfers, und nahmen ihn fest.

Der bislang polizeilich unbekannte Mann hatte laut Polizei gegen 18.55 Uhr die Frau am Bahnhof, eine 26-Jährige, mit eindeutigen sexuellen Absichten angesprochen und sich dabei gleichzeitig im Genitalbereich nackt präsentiert. Der Mann bedrängte die Frau nicht weiter.

In seiner Vernehmung räumte er gleiche Handlungen am 1. November in Stadtallendorf und am 2. November in Niederklein ein. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Ausreichende Haftgründe lagen gegen den 21-Jährigen nicht vor, sodass die Polizei ihn wieder entließ.