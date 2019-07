Polizei sucht ein 13-jähriges Mädchen

Marburg/Biedenkopf – Die Polizei im Nachbarkreis Marburg-Biedenkopf sucht ein 13-jähriges Mädchen und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung:Seit Freitagabend, 5. Juli, 19.30 Uhr, wir die 13 Jahre junge Sophie vermisst.

Sämtliche Suchmaßnahmen der Polizei und der Angehörigen verliefen bislang erfolglos. Das Mädchen hat sich seit seinem Verschwinden noch nicht wieder gemeldet.

Sophie besuchte am Freitag den Kirschenmarkt in Gladenbach und wurde zuletzt gegen 18.30 Uhr in Dautphetal-Herzhausen gesehen. Sophie wirkt etwas älter (wie 16 Jahre).

Sie ist 1,62 Meter groß, sehr schlank und hat schulterlange, glatte, blonde Haare. Sie trug zuletzt ein graues T-Shirt mit einem Blumenaufdruck, eine lachsfarbene Bermudahose und Sandalen.

Wer das Mädchen sieht oder weiß, wo es sich aufhält, wird dringend gebeten, die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/92950 oder jede andere Polizeidienststelle anzurufen.