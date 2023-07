Praktikumsberichte von Schülern wurden ausgezeichnet

Siegerehrung: (von links) Frauke Syring, Geschäftsführerin von Schule-Wirtschaft Nordhessen, Klemens Suermann, Personalleiter bei Airbus Helicopters Technik, mit den Waldeck-Frankenberger Preisträgern Elli Tausch, Hannah Hauptführer und Silas Meermann sowie Eike Pollmann, Vorsitzender von Schule-Wirtschaft Nordhessen. © Schule-wirtschaft/pr

Der Arbeitgeberverband Hessenmetall prämierte die Praktikumsberichte von 17 Schülern. Sie erhielten Geldpreise und Urkunden.

Waldeck-Frankenberg – 17 Jugendliche strahlten, als ihre Praktikumsmappen beim Schülerwettbewerb „Der beste Praktikumsbericht“ von Schule-Wirtschaft Nordhessen ausgezeichnet wurden.

Bei der Siegerehrung im Gästecasino bei der Firma Airbus Helicopters Technik in Kassel-Calden betonte der Vorsitzende von Schule-Wirtschaft Nordhessen, Eike Pollmann: „Wir sind beeindruckt von den sauber dokumentierten Praktikumsberichten und von dem Eifer der Jugendlichen. Sie haben bereits in so jungen Jahren bewiesen, dass sie in der Lage sind, sich in der Arbeitswelt zurechtzufinden, ihre beruflichen Ziele zu definieren und Herausforderungen erfolgreich zu meistern.“

Die beiden Geschäftsführer, Jens Nähler und Frauke Syring, ergänzten: „Ihre Praktikumserfahrungen werden den Schülern als solide Grundlage für ihre zukünftige Karriere dienen. Wir sind stolz auf sie und möchten ihnen unseren herzlichsten Glückwunsch aussprechen. Sie sind unsere Zukunft. Wir freuen uns darauf, wie sie ihre Talente weiterentwickeln und die Welt verändern.“

Praktika sollen bei Berufswahl helfen

Der Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes, Jürgen Kümpel, unterstrich: „Den passenden Ausbildungsberuf zu finden, ist eine schwierige Lebensaufgabe. Praktika helfen, sich bei der eigenen Berufswahl wirklich sicher zu sein und Ausbildungsabbrüche zu verhindern. Dabei ist es uns wichtig, dass sich Jugendliche während ihres Praktikums mit ihren Erfahrungen intensiv auseinandersetzen. Unternehmen setzen auf berufsorientierende Praktika, denn sie dienen in Zeiten des Fachkräftemangels zur Gewinnung leistungsfähiger Nachwuchskräfte. Die besten Praktikumsdokumentationen wollen wir mit Preisen auszeichnen.“

Die Geldpreise, insgesamt 690 Euro, 50 Euro für den 1. Preis, 40 Euro für den 2. Preis und 30 Euro für den 3. Preis, stellte Hessenmetall Nordhessen für die jeweiligen Schulformen zur Verfügung.

Die Jury aus Pädagogen und Wirtschaftsvertretern bewertete alle eingereichten Praktikumsmappen nach den Beurteilungskriterien Formale Struktur, Inhalt, Kreative Gestaltung und Gesamteindruck.

48 Berichte standen zur Wahl

Insgesamt haben sich nordhessenweit 27 Schulen mit 48 Berichten beteiligt. Die Sieger haben sich mit ihren Praktikumsberichten für die Wahl zum Hessensieger qualifiziert. Welcher Bericht der beste seiner Schulform in ganz Hessen ist, wird voraussichtlich am 17. Oktober in Bad Nauheim verkündet.

Die Sieger sind:

Schulform Förderschule: 1. Preis: Angelina Haase, Baunsbergschule Baunatal (Praktikum bei der Tierarztpraxis Dörnhagen Dr. med. vet. Sebastian Hahne). 2. Preis: Elli Tausch, Ederseeschule Herzhausen (Praktikum bei Foto Hörl, Frankenberg). 3. Preis: Stefan Döring, Wilhelm-Lückert-Schule Kassel (Praktikum bei Claus KFZ-Reparaturen, Kassel)

Schulform Hauptschule: 1. Preis: Silas Meermann, Schulzentrum an der Warte Waldeck (Praktikum beim Kampfhubschrauberregiment 36)

Schulform Realschule: 1. Platz: Hannah Hauptführer, Burgwaldschule Frankenberg (Praktikum bei der Werner-Wicker-Klinik, Bad Wildungen)