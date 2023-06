Premiere für Pippi Langstrumpf auf der Twister Freilichtbühne

Teilen

Das Segel ist gehisst: Mit dem Schiff Hoppetosse machten sich Pippi (Leni Schüttler) und ihre Freunde auf die Reise ins Taka-Tuka-Land. © Heike Saure

Obwohl die Geschichte der Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf, kurz Pippi Langstrumpf, schon fast 80 Jahre alt ist, hat sie nichts von ihrem Zauber verloren. Kein Wunder also, dass zur Premiere von Pippi auf der Freilichtbühne in Twiste etwa 355 Besucher strömten, von denen die meisten noch nicht einmal so alt wie Pippi waren.

Twistetal-Twiste – Auch die heutigen Kinder lieben das kleine Mädchen mit den Sommersprossen und den zu zwei lustigen Zöpfen geflochtenen Haaren immer noch heiß und innig.

Ob die Villa Kunterbunt eine schäbige Bude ist wie der feine Herr (Steffi Köhler) feststellte oder doch die wohl tollste Villa der Welt, diese Frage ließ sich im diesjährigen Kinderstück schnell klären. Schon allein der Limonadenbaum brachte für die Kinder schnell die Entscheidung. Trotzdem ließen Pippi (Leni Schüttler), Annika (Feli Othmer) und Tommy (Finn Bracht) die schwedische Idylle im Twister Wald schnell hinter sich, um mit dem Schiff Hoppetosse Abenteuer auf der Südseeinsel Taka-Tuka-Land zu erleben.

Ähnlich heiß wie in der Südsee mag es während der Aufführung in Twiste gewesen sein. Gut, dass die Mitstreiter der Freilichtbühne für ein neues Sonnensegel über den Zuschauerbänken gesorgt haben.

Selbst kleine Haie waren vom Taka-Tuka-Land die Twiste hoch bis in den Bachteringhäuser Graben geschwommen. „Das habt ihr nun davon“, schrie ein Kind aus dem Publikum ganz laut den beiden gemeinen Piraten Buck (Christine Wever) und Jim (Carla Stracke) zu, als diese fast von den Haien gefressen wurden, nachdem sie versucht hatten, Pippi und ihre Freunde zu bestehlen.

Vorsicht, bissig: Sogar kleine Haie waren auf der Twister Freilichtbühne unterwegs. © Heike Saure

Geradezu gestürmt wurde die Bühne von den Kindern im Anschluss an die Premiere des Kinderstücks, als jeder ein Autogramm von den 28 Darstellern erhalten wollte.

Schon am heutigen Mittwoch wird die Geschichte von Astrid Lindgren erneut auf der Freilichtbühne aufgeführt. Ab 17 Uhr stechen Pippi, Annika und Tommy mit der Hoppetosse in See. Die nächste Aufführung findet am Sonntag ab 14 Uhr statt. Tickets über freilichtbuehne-twiste.de (Heike Saure)