Premiere für Pippis Abenteuer auf der Twister Freilichtbühne

Von: Julia Janzen

Bei der Hauptprobe: Der feine Onkel (Steffi Köhler), Tommy (Lukas Schlenger) und Annika (Feli Othmer) mit Pippi Langstrumpf (Valerie Schlenger). © Julia Janzen

Schon Ende Januar begannen die ersten Proben, am kommenden Wochenende wird es ernst: Auf der Twister Freilichtbühne feiert „Pippi in Taka-Tuka-Land“ Premiere. Mit dabei sind auch viele neue Jungschauspieler.

Twistetal-Twiste - Bei der Hauptprobe am vergangenen Wochenende herrschte hektisches Treiben auf und hinter der Bühne: Schminken, Haare machen, der letzte Schliff an Requisiten wie „dem kleinen Onkel“ und natürlich Sprechen und Singen üben.

Die meisten Rollen sind doppelt besetzt, sagt Katalina Künstel, die zusammen mit Marvin Putzki Regie führt. So wird die Hauptrolle der Pippi Langstrumpf von Valerie Schlenger gespielt und von Leni Schüttler. Die Zehnjährige übernimmt zum ersten Mal eine Hauptrolle. Die zwölf Jahre alte Valerie ist dagegen schon erfahren: Sie spielte bereits im vergangenen Jahr die Hauptrolle bei „Winnie Wackelzahn“.

Viele neue Schauspieler hätten sich dieses Jahr gefunden, sagt Künstel. Sie sieht viel Potenzial. „Es ist schön, sie auf diesem Weg zu begleiten.“

Hinter der Bühne: Kristin Künstel schminkt die zweite Pippi Leni Schüttler. © Julia Janzen

Zwei Mal pro Woche wurde in den vergangenen Monaten stets geprobt, die Hauptprobe am Sonntag war gleichzeitig auch die erste Technikprobe. alle Schauspieler wurden dafür mit Headsets ausgestattet, damit sie auch in den hintersten Reihen zu hören sind. Sobald die Technik sitzt, geht es in den Schminkraum.

Dort kümmert sich Kristin Künstel darum, dass beispielsweise die Haare unter einer Perücke verschwinden. Ein Schminkplan gibt zudem an, welche Rolle wie zurecht gemacht wird. Wer bekommt Rouge, wer Puder, wessen Augenbrauen werden betont, wer steht mit Haarteil auf der Bühne? Auch Fotos, wie das Endergebnis aussehen soll, gibt es.

24 Schauspielerinnen und Schauspieler werden bei jeder der Aufführungen auf der Bühne stehen. Gemeinsam erzählen sie die Geschichte von Pippi, die zusammen mit ihren besten Freunden Tommy und Annika zu Pippis Vater auf die Taka-Tuka-Insel reisen. Mit dem Schiff „Hoppetosse“ brechen sie auf und erleben so manches Abenteuer.

Eintrittskarten für die Stücke und weitere Infos gibt es auf der Internetseite der Freilichtbühne. jj