Premiere im „Cine K“: Erste Filme laufen im neuen Korbacher Kino

Premiere in der Briloner Landstraße: Die ersten Gäste erleben bei einer „Preview“ am Montagabend das neue Korbacher Kino – und spenden Applaus.

Korbach. Seit Dienstag laufen die ersten Filme im „Cine K“. Bowlingbahn und Gastronomie nehmen erst später den Betrieb auf. Ein großes Eröffnungswochenende ist am 10. und 11. November geplant.

Mit „Bernhard und Bianca“ hatte alles angefangen: Der Disney-Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1977 weckte bei Jörg Wahhab die Liebe zum Kino. 40 Jahre später legte der Korbacher Unternehmer den Grundstein für sein eigenes Lichtspielhaus. „Damals habe ich mir gedacht: Korbach braucht ein Kino, wenn es kein anderer baut, muss ich es selbst machen“, erklärte Wahhab am Montagabend den Gästen der „Preview“, die als erste ins „Cine K“ schnuppern durften.

Bei Popcorn und Eiskonfekt flimmerten Trailer der kommenden Kinohits über die Leinwand. David Heise und Christian Wolf hatten außerdem einen humorvollen Mini-Spielfilm gedreht mit Jörg Wahhab als „Entführungsopfer“ in seinem eigenen Kino und Boxer Mario Jassmann in der Rolle des „Mafiosi“. Als Moderator führte Sascha Pfannstiel durch den Abend.

+ Blick auf das neue Bowlingcenter „Stars & Strikes“: Auf acht Bahnen rollen hier demnächst die Kugeln. © Lutz Benseler Allein 100.000 Kilometer Kabel seien im Kino verlegt worden, sagte Architekt Matthias Hansske (Kassel), der bereits rund 30 Kinos in Deutschland geplant hat und selbst ein Kino in Holzminden betreibt: „Die Vorführtechnik, die wir hier haben, gibt es im Umkreis von 150 Kilometern nicht.“ Der Wunsch von Jörg Wahhab sei gewesen, beim Bau mit vielen lokalen Firmen zu arbeiten. Hansske: „Diese haben sich als extreme Profis herausgestellt.“

„Korbach hat lange auf ein Kino gewartet“, sagte Bürgermeister Klaus Friedrich. „Wir haben es uns in der Stadtverordnetenversammlung nicht leicht gemacht, aber letztlich waren wir gut beraten, einem Korbacher die Chance zu geben“, erinnerte er an die Entscheidungsfindung. Außer Wahhab hatte sich auch eine Kinobetreiberfamilie aus Warburg um das Grundstück in der Briloner Landstraße beworben. Jetzt gehe es darum, den Weg von der Innenstadt zum Kino durch einen Radweg und Beleuchtung zu verbessern und das „Cine K“ an das Anruf-Sammeltaxi (AST) anzubinden.

+ Im Interview: Jörg Wahhab mit Moderator Sascha Pfannstiel. Neben Film-Vorführungen will Betreiber Jörg Wahhab das „Cine K“ für weitere Veranstaltungen öffnen. Firmen und Privatleute könnten die Kino-Säle für Feiern und Präsentationen nutzen. Wahhab: „Hier steht der größte Beamer Korbachs.“ Auf dem Programm sollen auch Live-Übertragungen aus Opernhäusern oder von Fußballspielen stehen, kündigte der Kinobetreiber an.

Zwei Säle haben Ausgänge, die zu einer Galerie führen: Ideal für Sekt- und Häppchen-Pausen bei Operetten- oder Musical-Übertragungen und Tagungen. „Dieses multifunktionale Konzept haben wir erstmals 2015 in Baunatal realisiert und es ist seitdem bei Investoren sehr gefragt“, sagte Architekt Matthias Hansske.