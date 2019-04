Erstklassige Brotqualität

Brot- und Brötchenprüfung: (von links) Prüfer Karl-Ernst Schmalz, Gerhard Brühl und Bäckermeister Frank Raabe in seiner Bäckerei in Herzhausen.

Frankenberg. Roggenbrot, Weizenbrot, Dinkelbrot oder Schwarzbrot, zudem jede Menge Brötchen: Die Vielfalt an Brot und Brötchen bei den deutschen Bäckern ist einmalig – schließlich sind Brot und Brötchen ein traditionelles Nahrungsmittel der Deutschen.

Pro Jahr kaufen die Menschen in Deutschland mehr als 1,7 Millionen Tonnen Brot. Die durchschnittliche Einkaufsmenge von Brot je Haushalt liegt bei rund 45 Kilo pro Jahr. Auch wegen des hohen Verbrauchs stellen sich die Bäcker und Bäckereien im Bereich der Bäckerinnung Waldeck-Frankenberg alljährlich einer freiwilligen Brot- und Brötchenprüfung. Die fand diesmal in der Backstube von Bäckermeister Frank Raabe in Herzhausen statt.

Brot und Brötchen unter der Lupe

An der Prüfung Ende März nahmen diesmal 14 Bäcker und Bäckereien aus dem gesamten Landkreis mit 118 Brot- und Brötchenproben teil. Im Auftrag der heimischen Bäcker-Innung überprüfte Karl-Ernst Schmalz (Bocholt), unabhängiger Brotprüfer des Deutschen Bäckerhandwerks, die Brot- und Brötchenproben anonym auf ihre Qualität. Schmalz ist nun schon seit mehr als 25 Jahren als Brotprüfer tätig, das Brot ist seine Leidenschaft, sein Urteil hat Gewicht. Der Westfale aus dem Münsterland ist einer von insgesamt nur drei Brotprüfern, die in ganz Deutschland unterwegs sind, um Brot und Brötchen höchst genau unter die Lupe zu nehmen und letztlich auch zu beurteilen.

Gerhard Brühl, der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Waldeck-Frankenberg, war ein aufmerksamer Beobachter der Prüfung. In der Bäckerinnung Waldeck-Frankenberg sind derzeit 28 Bäckerbetriebe vertreten. Das Ergebnis der Prüfung kann sich sehen lassen: Die Qualität der geprüften Brote und Brötchen der Bäckereien im Landkreis Waldeck-Frankenberg ist überwiegend sehr gut.

Schmalz überprüfte die Brote und Brötchen anhand verschiedener Kriterien und bewertete anschließend auch das Gesamtprodukt. Kriterien waren dabei unter anderem Form und Aussehen der Bäckereiprodukte, Oberflächen und Krusteneigenschaften, aber auch Lockerung und Krumenbild, Struktur und Elastizität sowie Geruch und Geschmack. „Das Ziel der Prüfung ist es, den Bäckern bei der Verbesserung ihrer Produkte zu helfen und den Verbrauchern geprüfte Brotqualität und erstklassige Qualität zu gewährleisten“, kommentiert Schmalz seine Arbeit. Gerne steht er den Bäckereibetrieben auch beratend zur Seite.

„Beste Qualität gibt‘s nur vom Bäcker“, kommentierte Michael Bienhaus (Battenberg), seit 2017 der Obermeister der Bäckerinnung Waldeck-Frankenberg, die Prüfung. „Ich bin erfreut über die hohe Beteiligung und das sehr gute Ergebnis“, sagte Bienhaus, die freiwillige Qualitätskontrolle trage dazu bei, den Kunden das Beste zu bieten: „Nur wer bei den heimischen Betrieben einkauft, sichert damit Ausbildungsplätze und die Infrastruktur in seinem Heimatort“, sagte Bienhaus. „Die Brote und Brötchen unserer Bäcker sind mit Leidenschaft zubereitete Handarbeit“, fügte Gerhard Brühl, der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft hinzu: „Gutes schmeckt einfach besser.“ (mjx)