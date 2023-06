Personalmangel

Viele Apotheken bleiben aus Protest am 14. Juni geschlossen

Von: Stefanie Rösner, Anna-Laura Weyh

Die Apotheker Gunther Böttrich von der Burg-Apotheke in Volkmarsen und Lukas Frigger von der Akazien-Apotheke in Bad Arolsen nehmen wie viele ihrer Kollegen auch am bundesweiten Protesttag teil. © Stefanie Rösner

Viele Apotheken bleiben am 14. Juni 2023, geschlossen. Grund dafür ist ein bundesweiter Protesttag, den die Apothekerverbände und Apothekerkammern initiieren.

Waldeck-Frankenberg – Sie reagieren damit auf Entscheidungen der Bundespolitik, die Lieferengpässe, Personalnot und eine seit Jahren bestehende Unterfinanzierung zur Folge hätten. Nach unseren Recherchen beteiligt sich ein Großteil der Apotheken in Waldeck-Frankenberg an dem Protesttag.

„Die Leute sollen wissen, dass der Protest nicht gegen die Patientensicherheit geht. Wir müssen heute schließen, damit es morgen noch Apotheken vor Ort gibt“, sagt Alexander Schopbach, Sprecher des Hessischen Apothekerverbands (HAV). Denn Apotheker geraten bereits an ihre Grenzen.

Allein im Jahr 2022 hätten deutschlandweit 400 Apotheken geschlossen. „Das ist das größte Apotheken-Sterben, das es jemals gab“, sagt Schopbach. In Hessen hat sich die Zahl der Apotheken von 1412 (Dezember 2021) auf 1377 (März 2023) verringert. „Wir müssen jetzt gegensteuern“, sagt er.

Wichtige Medikamente nicht lieferbar

Aktuell meldet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Hunderte Medikamente, die für Deutschland kaum lieferbar sind – darunter Antibiotika-Säfte, Insuline und das Brustkrebs-Medikament Tamoxifen. Das liege unter anderem an den Rabattverträgen der Krankenkassen und dem damit verbundenen Preisdruck für die Arzneimittelhersteller, so die Apotheker.

Dadurch steige der Personalaufwand in den Apotheken. „Eine Mitarbeiterin ist den ganzen Tag damit beschäftigt, Medikamente zu beschaffen“, sagt Annika Melcher, Apothekerin in Adorf. Sie wird am Mittwoch den Notdienst übernehmen. Mit dem Protest wollen sie und ihre Kollegen Aufmerksamkeit erregen, um zu zeigen, wie prekär ihre Lage sei. Was den Apothekern fehle, sei die Wertschätzung der Politik und eine angemessene Vergütung.

Große Belastung durch viele Nachtdienste

Das sagen auch Karin Burk von der Bären-Apotheke in Battenberg und Dr. Daniel Schulte-Englert, Inhaber der Apotheke Hatzfeld. „Als Apotheker auf dem Land habe ich keinen Mitarbeiter, der mich mal vertritt“, so Schulte-Englert. Jede sechste Nacht übernehme er den Notdienst. „Das möchte ich auch vergütet bekommen.“

Der Ertrag für die Apotheken werde nachweislich immer geringer, sagt Gunther Böttrich von der Burg-Apotheke in Volkmarsen. „Insbesondere nach Erhöhung des Zwangsrabatts der Apotheken an die gesetzlichen Krankenversicherungen.“

Hoher Aufwand durch Bürokratie

Die Apotheker beklagen eine überbordende Bürokratie. So nehme beispielsweise die Dokumentation bei der Anfertigung eines Arzneimittels mehr Zeit in Anspruch als die Herstellung selbst.



Auch das Management aufgrund der Lieferengpässe sei sehr aufwendig, erklärt Gunther Böttrich. Die Apotheker müssten viel häufiger mit den Ärzten kommunizieren, um passende Präparate für die Patienten zu finden.

Die Beschäftigten in den Apotheken müssen permanent flexibel reagieren, weil so viele Medikamente nicht verfügbar sind. Das sei auch psychischer Stress, betont der Arolser Apotheker Lukas Frigger. Das bürokratische Versorgungssystem und drohende Strafzahlungen an die Krankenkassen machten es noch komplizierter.

Personalmangel

„Es ist immer schwieriger, Personal zu bekommen“, sagt Stefanie Gimpel, Inhaberin der Stern-Apotheke in Bad Wildungen. „Dieses Jahr sind bei mir gar keine Bewerbungen eingegangen“, berichtet die Apothekerin. Sämtliche Inserate waren erfolglos. Und Hochschulabsolventen interessierten sich kaum mehr dafür, eine Apotheke zu übernehmen. „Das Risiko will keiner mehr eingehen.“