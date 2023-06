Rätselhaftes Fischsterben in der Itter bei Herzhausen

In der Itter zwischen der Kläranlage und der Mündung in den Edersee trieben Tausende tote Fische. © hpo-media

Polizei und Umweltbehörden waren am Samstag im Bereich Herzhausen im Einsatz, weil in der Itter zwischen der Kläranlage und der Mündung in den Edersee Tausende tote Fische trieben.

Vöhl-Herzhausen - Anwohner und Angler hatten die Ordnungsbehörden alarmiert, da die Forellenkadaver bereits seit mindestens einem Tag beobachtet worden waren. Tausende toter Forellen landeten in Flachwasserzonen und Uferbereichen oder wurden in den Edersee gespült.

Zu den Ursachen des Fischsterbens vermutet die Polizei, dass durch die anhaltende Hitze der Sauerstoffgehalt im Fluss so stark gesunken ist, dass die Fische nicht mehr überlebensfähig waren. Auch Starkregenereignisse und Hochwasser könnten in dem Szenario eine Rolle spielen. Gesicherte Ergebnisse werden von der Unteren Naturschutzbehörde noch vorgelegt.

Auffällig ist nach Aussage der Experten auch das ungewöhnlich hohe Vorkommen von Forellen, die in dieser Menge und auch in dieser Art für das kleine Gewässer nicht typisch sind. (os)